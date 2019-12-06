Арахамия и Корниенко рассказали о расследовании журналистов о незаконном бизнесе однопартийцев

Журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором установили, что народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов через ряд подставных лиц и номинальных собственников связан с табачным бизнесом, а именно с розничной торговлей сигаретами в киосках и оптовыми поставками. На этот раз журналисты расспросили руководство "Слуги народа", знают ли они о незаконном бизнесе и что с этим делать.

Расследование про Холодова журналисты "Схем" опубликовали в ноябре 2019 года.

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Таким образом они узнали, что Холодов, лоббируя в Верховной Раде поправку, который законодательно увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, похоже, отстаивал свои же интересы.

Как журналисты узнали о незаконном заработке Холодова

Меньше месяца назад, в ноябре, "Схемы" рассказали, что «слуга народа» Андрей Холодов под видом борьбы с табачными монополистами, похоже, отстаивал не столько государственные, сколько собственные частные интересы. Как журналисты пришли к такому выводу? Пройдя в парламент по списку партии Владимира Зеленского, Холодов получил должность заместителя председателя Комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики.



Холодов получил должность заместителя председателя Комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики

И какие же законодательные нововведения он едва ли не первым делом провел через свой комитет?

Пролоббировал изменение формулы распределения доходов между различными участниками цепочки по торговле сигаретами. Благодаря которой наибольший профит, очевидно, получат розничные сети. Возрастет и маржа оптовиков. А вот производители сигарет будут зарабатывать меньше.



Холодов едва не первым делом пролоббировал через свой комитет изменение формулы распределения прибыли между участниками цепочки по торговле сигаретами

Монобольшинство эту правку приняло, теперь ввести в действие его должен президент своей подписью. В то же время, журналистам удалось найти документальные подтверждения связи семьи самого Андрея Холодова с табачным бизнесом, от которого он сам всячески публично открещивался.

"Схемы" распутали клубок подставных лиц и несуществующих адресов, устроились в один из киевских киосков, торгующих сигаретами, проследили за движением средств, которые украинцы платят у них за табачные изделия – и оказались... на Кипре возле имения самого Холодова.



В стенах дома в Лимассоле и берет начало засекреченный украинский бизнес семьи Холодова

В стенах дома в Лимассоле, за 2000 километров от киевских правительственных кварталов и берет начало засекреченный украинский бизнес его семьи. Более того, там съемочная группа тогда встретила и самого парламентария – как раз в те дни, когда он по графику должен работать со своими украинскими избирателями.



Там же съемочная группа встретила и самого Холодова

Таким образом, фактически, впервые в этом созыве Рады было доказано лоббирование депутатом законодательных изменений, которые выгодны его собственному семейному бизнесу.

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При подготовке расследования, "Схемы" пытались получить комментарии самого Холодова об их документальных находках, ведь до этого он публично опровергал, что когда-либо имел отношение к бизнесу по торговле табачными изделиями. И от интервью он трижды отказался, а когда журналисты попытались получить его комментарий перед заседанием комитета, сначала он сделал вид, что не понимает о чем речь, а потом пожаловался организаторам заседания, что к нему в стенах парламентского комитета подпустили журналистов.

А журналисты могут сюда заходить? Радио Свобода различные,

– ответил Холодов.

После выхода расследования именно Андрей Холодов одним из первых отреагировал у себя на фейсбуке.

"По поводу "сенсационного расследования" "Схем". Без попкорна прямо не посмотришь, такое уже наснимали, даже не знаю, как комментировать: как новый фантастический фильм или все же по журналистским стандартам. Никаких связей с табачным бизнесом я не имею. Поэтому о каком конфликте интересов может идти речь?", – написал он на своей странице.

Холодов придерживается выбранной им ранее линии поведения: упомянутая поправка к законопроекту – необходимое условие для демонополизации табачного рынка. Правда, теперь он больше не утверждает, что бизнеса в этой сфере никогда не было, а признает: было такое, но продал.

Холодов: Я изложил в фейсбуке, что в 2018 году эта компания – она ​​уже не наша. Какие могут быть вопросы?

Журналистка: Но она связана с вашим окружением, с вашей семьей, с людьми, которые работают...

Холодов: Как? У вас есть факты? Приходите – покажите мне. Те факты, которые я видел в расследовании, они очень смешные и не имеют под собой никакой конкретики и не имеют никаких документов.



Холодов придерживается выбранной им ранее линии поведения

Номинальные собственники – нехитрый способ спрятать настоящего бенефициара бизнеса. Переписав в прошлом году кипрскую фирму на юриста, который ведет дела еще сотни других различных компаний со всего мира, супруги Холодовых оставили ее место регистрации в своем родовом имении в Лимасоле, где журналисты их и встретили. При этом сказать, кому именно он продал бизнес по содержанию сигаретных киосков Холодов не может.

Журналистка: Вы можете нам назвать покупателя своего бизнеса?

Холодов: Я с вами не общаюсь!

Журналистка: Кому вы продали свой бизнес, как вы говорите?

Холодов: Я вам ответил!

Журналистка: Это – юрист-киприот?

Холодов: Я вам ответил, пожалуйста! Оставьте меня, пожалуйста!

Не удосужился он назвать покупателя и со второй попытки в тот же день.

Журналистка: Андрей Иванович, короткий вопрос – просто назовите имя покупателя бизнеса?

Холодов: Я сказал, что я с вами общаться не буду.



Не удосужился он назвать покупателя и со второй попытки в тот же день

И действительно, понадобилось провести журналистское расследование, чтобы доказать, что семья депутата Холодова через ряд доверенных людей до сих пор имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет: от оптовой закупки у производителей – через фирму "Сити Трейдинг Компани" – до распространения этих партий в киоски, владельцем которых является "Киев Маркет Солюшн" – и розничной продажи в этих киосках через две фирмы "Виктрум" и "Интертабако".



Как на это разоблачение "Схем" отреагировали в президентской фракции?

«Не досмотрел, но лоббирование не обнаружилось": реакция руководства "Слуги народа"

Еще перед публикацией материала журналисты "Схем" поинтересовались у председателя фракции Давида Арахамии, какой была бы его реакция, если бы он узнал о факте лоббирование другим "слугой народа" не государственных, а своих семейных бизнес-интересов, тот заявил:

Арахамия: Если такой вопрос есть, давайте сигнал, будем поднимать этот вопрос на собрании фракции.

Журналистка: Может быть сигналом сообщения в СМИ?

Арахамия: Конечно.

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Поэтому на следующий после публикации день съемочная группа "Радио Свобода" снова обратилась к Арахамии за комментарием. Однако руководитель президентской фракции отметил, что материал еще не просмотрел. Но пообещал сделать это за неделю и составить свою позицию относительно возможных последствий для своего однопартийца.



На следующий день после публикации съемочная группа "Радио Свобода" снова обратилась к Арахамии за комментарием

Такой же вопрос журналисты адресовали и другом лидеру "Слуги народа" – первому заместителю председателя фракции Александру Корниенко.

Я видел, что оно вышло, оно очень большое и его надо сесть, вдумчиво посмотреть. Изучим его, исследуем. Возможно, там вообще надо по-другому реагировать. У нас уже некоторые депутаты задавали вопросы,

– ответил Корниенко.



Такой же вопрос журналисты адресовали Александру Корниенко

Однако, похоже, что и после двухнедельной паузы в сессионной работе Верховной Рады им обоим так и не удалось посмотреть материал расследователей о возможном конфликте интересов у их коллеги Андрея Холодова.

Александр Корниенко сказал, что не успел, но подчеркнул, что на заседании фракции этот вопрос не обсуждался.

Журналистка: Предоставлял ли господин Холодов какие-то объяснения?

Корниенко: Частно давал, я думаю. Я вижу, что он в принципе и к нам подходил, и говорил, что есть такое расследование, не все соответствует действительности, но какую-то конкретику он не говорил.

Журналистка: А вы не спрашивали?

Корниенко: А я и не спрашивал.

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Когда журналисты вдруг подошли в кулуарах к Арахамии через несколько недель после публикации расследования, он признался, что просмотрел только часть.

Арахамия: Я еще не досмотрел, я честно вам скажу. Ну да, у меня было много времени, я остановился, знаете где? На моменте, где господин Холодов выходил из машины. Там пауза так на домашнем лэптопе и стоит.

Журналистка: Вы понимаете суть расследования?

Арахамия: Не очень, вы мне тогда объясняли, я просто хочу посмотреть, как оно.

Журналистка: Господин Холодов уже что-то объяснял?

Арахамия: Не объяснял. Я просто его спросил тогда, когда вы у меня спросили. Я зашел в зал и говорю: меня там спрашивают, о чем это там идет речь, он говорит, что там 99 процентов – неправда. Вот это его комментарий. Это не моя оценка.

В конце концов, в третий раз, когда "Схемы" через день остановили в коридорах парламента с этим же вопросом Арахамию, он был более категоричен.

Я не досмотрел до конца, но лоббирования табачного бизнеса не обнаружилось. Я его, когда заходил в зал, спросил – он опровергает. То, что он никогда не имел и не имеет, и говорит, что во всем... Я говорю: ну, ты сам фильм смотрел? Я не досмотрел. И он говорит, что в фильме фигурируют фейковые документы: какие-то бумаги, где-то там написанные. И этих документов не существует вообще. Я после того, как мы поговорили, поставил такое неформальное предостережение, чтобы меня информировали, если будут какие-то движения в табачных таких делах,

– сказал Арахамия.

Реакция председателя налогового комитета Гетманцева

А вот председатель налогового комитета Данил Гетманцев, заместителем которого является Холодов, в отличие от руководства фракции, расследование успел посмотреть.

Гетманцев: Мы с вами понимаем, что у каждого из нас в прошлой жизни был какой-то бизнес. Мы чем-то занимались. Главное, чтобы те практики, те бизнесы, которые когда-то у нас были, никоим образом не влияли на принятие решений, которые мы принимаем в комитете.

Журналистка: Давал ли Холодов уже какие-то объяснения, например, по поводу этого расследования?

Гетманцев: У нас был личный разговор. Он сказал, что это не так, что он отношения не имеет.

Журналистка: Нет и не было?

Гетманцев: Нет, ну относительно имел – это другой вопрос. Я не готов его сейчас комментировать.



А вот Данил Гетманцев расследование успел посмотреть

В то же время, кому именно Холодов продал бизнес по содержанию сигаретных киосков – до сих пор неизвестно, он отказывается комментировать. Не потому ли, что это не продажа, а оформление на подставных лиц?

Как отреагировали однопартийцы Холодова и НАБУ – смотрите в видео программы "Схемы".