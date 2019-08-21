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      Арахамия: Нового премьер-министра объявят 29 августа, в этот день страна узнает многое

      776 Читати новину українською
      Давид Арахамия
      Давид Арахамия / liga.net

      Давид Арахамия, народный депутат от "Слуги народа" в Верховной Раде VIII созыва, признался, что имя нового премьер-министра Украины огласят на первом заседании нового парламента 29 августа.

      Об этом Арахамия, вероятный руководитель фракции "Слуги народа" в Раде, заявил в эфире телеканала "112 Украина".

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      "29-го числа страна ждет перемен. 29-го. Я думаю, что 29-го все узнают многое", – подчеркнул Арахамия в ответ на вопрос, когда объявят имя нового премьер-министра.

      По словам Арахамии, в новом правительстве не будет квот. Не важно, представителем какой партии будет министр, главное – чтобы профессионал. Правительство не будет политическим, будет технократическим. Депутат посоветовал также забывать о политических интригах.

      В новом составе правительства "кто-то останется" из предыдущих министров, отметил Арахамия. Но кто именно – сказать отказался.

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      К слову, политолог Олег Постернак рассказал 24 каналу, что ни один из пяти кандидатов, которых называли Давид Арахамия и другие депутаты и эксперты, не станет премьером.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Слуга народа Верховная Рада Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
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