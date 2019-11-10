Арахамия показал переписку с пранкером "Джокером", который в Раде переполошил "слуг народа"

Лидер президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о своем общении с пранкером "Джокером", который сливал резонансные переписки с нардепами от пропрезидентской политсилы.

Произошло это перед съездом партии "Слуга народа", передает корреспондент 24 канала Антон Голобородько.

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Как отметил Арахамия, его переписка с "Джокером" началась после его публичного интервью, в котором он рассказал о контакте в телеграмме с человеком, назвавшимся "Джокером" и который требовал от него перевести два биткойна на кошелек. Если парламентарий это сделает, "Джокер" ему пообещал убрать взрывную информацию, которой он якобы владеет.

Понял, что это кто-то на хайпе пытается подзаработать, какой-то аферист. Я говорю, если ты – джокер, тебе надо доказать, что ты – Джокер. У тебя есть телеграм-канал, поэтому там опубликуй любой месседж со словом "проверка". Но он ничего такого не сделал. Джокер это увидел, пришел ко мне напрямую, сказал, что это не я, и мы начали общаться,

– говорит председатель фракции "Слуга народа".

По его словам, настоящий "Джокер" ничего о себе конкретного не рассказывал. Также Арахамия показал и зачитал журналистам часть переписки с пранкером.

"Джокер": Привет, прочитал твое интервью, где выплыла информация, что "Джокер" предлагал за два биткойна купить переписки депутатов. Это не так, это был фейк. Мне от вас ничего не нужно. Мне нужно, чтобы вы навели порядок и не подставляли президента депутатами-идиотами. Если еще кто-то потребует деньги от имени "Джокера", посылай их подальше.

Арахамия: Привет, я так и думал. Я его попросил опубликовать в твоем канале проверяющее слово, и он соскочил. Спасибо, что работаешь на очистку наших рядов.

"Джокер": смотри, не ставил своей целью мочить "Слугу". Просто жду, когда вы приведете в чувство депутатов, и переключусь на других депутатов и партии. С Шарием и россиянами связи нет. Его площадки использую чисто для пиара.

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Арахамия показал переписку с "Джокером": смотрите видео

Что известно о пранкера "Джокера"

Впервые о нем заговорили во время секс-скандала со "слугой народа" Богданом Яременко. Тогда "Джокер" якобы от имени генпрокурора Руслана Рябошапки заставил парламентария извиниться.

Через некоторое время всплыла еще одна резонансная переписка – на этот раз уже с участием представителя пропрезидентской политсилы Николая Тищенко. Здесь "Джокер" также от имени Рябошапки общается с народным избранником о ситуации внутри фракции, его конфликт с Александром Ткаченко и деньгах "в конвертах" для "слуг народа".

Участником еще одной громкой переписки стал также "слуга народа" Михаил Радуцкий. Пранкер и нардеп, в частности, обсуждали, что нужно платить депутатам зарплаты "в конвертах". Так, Радуцкий заявил, что "белой" зарплаты в размере 4 тысячи долларов (около 100 тысяч гривен) для народных депутатов было бы достаточно.