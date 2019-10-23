Арахамия прокомментировал скандал с коррупцией в "Слуге народа", полиграф и конфликт с Дубинским

На заседании финансового комитета Рады часть депутатов от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. Глава фракции Давид Арахамия говорит, что у него есть доказательства взяточничества в "Слуге народа".

Давид Арахамия в комментарии журналисту 24 канала подчеркнул, что есть свидетельства очевидцев, которым предлагали взятку, но они отказались.

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Кроме того, есть также несколько косвенных доказательств в виде фотографий одной из встреч с организатором коррупционной схемы.

Мы сейчас инициировали внутреннее расследование, а также завтра в эфире "Право на власть" один из свидетелей все расскажет,

– сказал Арахамия.

Председатель фракции добавил, что все доказательства передадут в соответствующие органы. Надеется, что уголовное дело все же будет открыто.

Важно. Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство из-за возможной коррупции народных депутатов от "Слуги народа". Подробнее – по ссылке.

Сколько денег предлагали за голос "против"?

По словам Давида Арахамии, за голосование "против" или блокирование процесса предлагали 30 тысяч долларов.

Мы никого конкретно сейчас не можем обвинять, потому что нет прямых доказательств. Именно в этом и заключается сложность всего процесса,

– добавил политик.

О полиграфе

Глава фракции "Слуга народа" отметил, что именно из-за отсутствия прямых доказательств он и предложил пройти всем полиграф, чтобы "избежать недоверия внутри".

"Хотя я сам не принимал никакого участия в этом законопроекте, но если кто-то имеет какие-то сомнения, то давайте я первым могу своим примером пройти", – подчеркнул Арахамия.

Он подтвердил, что сегодня в 20:00 состоится проверка на полиграфе в Кабмине, другие детали Арахамия не уточнил.

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О конфликте с Дубинским

Давид Арахамия отметил, что у него нет никаких претензий к Александру Дубинскому. Председатель фракции не подозревает его в коррупции.

Дубинский заранее сказал, как будет голосовать,

– поянив Арахамия.

В целом глава фракции "Слуга народа" рассказал, что Дубинский считает, что "площадки Яценко" и СЕТАМ/АРМА" – плохие.

Он (Дубинский – ред. 24 канал) говорит: давайте в одном законопроекте проработаем всю демонополизацию всех этих площадок,

– добавил Арахамия.

Глава фракции поддержал эту идею, однако подчеркнул, что делать вид, что "ничего не случилось, нельзя, потому что это будет плохо влиять на микроклимат внутри комитета".

"Поэтому этот вопрос надо решить, чтобы не было никаких обвинений друг к другу, и дальше начать работать как мы работали до этого", – подытожил политик.

О каком скандальном голосовании идет речь?

На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.

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По данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в прошлом созыве Рады входил во фракцию "Возрождение", аффилированную с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).

Оказалось, что только 5 членов комитета от "Слуги народа" хотят уничтожить монополию Яценко. 11 "слуг народа" принципиально заняли сторону Яценко. Среди них – люди Коломойского, а именно – Дубинский и Василевская.

Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

Ирина Аллахвердиева;

Ольга Василевская-Смаглюк;

Дарья Володина;

Юлия Диденко;

Александр Дубинский;

Виктория Кинзбурская;

Алексей Ковалев;

Анна Колесник;

Алексей Леонов;

Анастасия Ляшенко;

Евгений Петруняк.

Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам: