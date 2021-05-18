Деталі від Арахамії

Лідер фракції "Слуга народу" впевнений, що у Раді назбирається щонайменше 240 голосів за призначення головного санітарного лікаря очільником МОЗ. Про це Арахамія заявив після голосування про звільнення з посади Максима Степанова.

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Ми ще не рахували (кількість голосів у фракції за призначення Ляшка главою МОЗ – 24 канал). У нас достатньо, щоб внести його кандидатуру: для цього потрібно 170 голосів, які вчора ми з колегами зібрали, тобто 70% нашої фракції. Ми внесли в парламент. Мій прогноз, що 240 голосів (за призначення – 24 канал) ми зберемо,

– заявив нардеп.

Чого очікують від Ляшка на посаді міністра

Арахамія розповів про те, яких кроків та результатів він очікує від призначення Ляшка очільником МОЗ:

прискорення процесу вакцинації. Зокрема проведення інформаційної кампанії для того, аби роз'яснити населенню, хто коли повинен отримати щеплення;

швидке виготовлення "паспортів" вакцинації, аби українці могли їздити у країни Європейського Союзу;

розвиток страхової медицини.

Що відомо про звільнення Степанова

Верховна Рада на позачерговому засіданні 18 травня звільнила Степанова з посади очільника МОЗ. За відповідне рішення проголосували 292 нардепи. Зауважимо, сам чиновник заявляв, що у відставку йти не хоче.

Однією з основних причин звільнення міністра став провал вакцинації.

Кандидатом на вакатну посаду є заступник Степанова – Ляшко.

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