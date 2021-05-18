Деталі від Арахамії
Лідер фракції "Слуга народу" впевнений, що у Раді назбирається щонайменше 240 голосів за призначення головного санітарного лікаря очільником МОЗ. Про це Арахамія заявив після голосування про звільнення з посади Максима Степанова.
Актуально Максима Степанова звільнили з посади міністра охорони здоров'я
Ми ще не рахували (кількість голосів у фракції за призначення Ляшка главою МОЗ – 24 канал). У нас достатньо, щоб внести його кандидатуру: для цього потрібно 170 голосів, які вчора ми з колегами зібрали, тобто 70% нашої фракції. Ми внесли в парламент. Мій прогноз, що 240 голосів (за призначення – 24 канал) ми зберемо,
– заявив нардеп.
Чого очікують від Ляшка на посаді міністра
Арахамія розповів про те, яких кроків та результатів він очікує від призначення Ляшка очільником МОЗ:
- прискорення процесу вакцинації. Зокрема проведення інформаційної кампанії для того, аби роз'яснити населенню, хто коли повинен отримати щеплення;
- швидке виготовлення "паспортів" вакцинації, аби українці могли їздити у країни Європейського Союзу;
- розвиток страхової медицини.
Що відомо про звільнення Степанова
- Верховна Рада на позачерговому засіданні 18 травня звільнила Степанова з посади очільника МОЗ. За відповідне рішення проголосували 292 нардепи. Зауважимо, сам чиновник заявляв, що у відставку йти не хоче.
- Однією з основних причин звільнення міністра став провал вакцинації.
- Кандидатом на вакатну посаду є заступник Степанова – Ляшко.