Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія дав зрозуміти, що Україна не може багато місяців чекати на ухвалення допомоги у Вашингтоні. За його словами, велися дискусії щодо того, "яким чином можна вискочити з цього заручництва" нашій державі та Ізраїлю, адже пакет підтримки є спільним для них.

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Що буде з Мобілізацією

Журналістка поцікавилася у глави парламентської фракції, чи правильно говорити, що якщо допомога від США буде меншою, то треба менше людей мобілізувати. У відповідь Арахамія наголосив, що так неправильно казати, і все навпаки.

Якщо буде допомога меншою, нам треба більше буде мобілізувати людей, – заявив він.

За його словами, якщо допомога від США буде більшою, то держава потребуватиме для захисту від російської агресії меншої кількості людей. Арахамія пояснив це зростанням "коефіцієнту озброєності".

Інші новини про мобілізацію

Нещодавно в Україні спростили правила для бронювання працівників оборонних компаній. Тепер є 2 варіанті: від 50% військовозобов'язаних працівників та до 50% включно.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та розвідки Роман Костенко не так давно припустив, що депутати, ймовірно, не зможуть до кінця лютого ухвалити оновлений законопроєкт про мобілізацію у другому читанні. Темп голосування визначатиметься кількістю внесених правок, які Верховна Рада розглядатиме.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк раніше дав зрозуміти, що Україна зможе забезпечити всім необхідним 500 000 людей у разі їхньої мобілізації. За його словами, Міноборони працює над цим питанням, а військове командування контролює процес.