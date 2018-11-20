Арбитр расплакался после драматического матча Германия – Нидерланды. У него умерла мама
Главный арбитр матча Лиги наций сборной Германии и Голландии (2:2) Овидиу Хацеган заплакал после финального свистка.
Оказалось, что накануне матча перестало биться сердце его матери, однако, судья как настоящий профессионал решил отработать матч, несмотря на потерю близкого человека.
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Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк утешил Хацегана в конце матча.
Хацеган рассказал, что некоторое время назад умерла его мама, расстроился и заплакал. Я его утешил и сказал, что он хорошо отсудил матч. Это, конечно, мелочь, но, надеюсь, я хотя бы чем-то помог,
– рассказал ван Дейк.
Напомним, что сборная Германии выигрывая 2:0, не смогла удержать победу над Нидерландами, пропустив два гола на последних минутах матча.
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