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      Арбитр расплакался после драматического матча Германия – Нидерланды. У него умерла мама

      94 Читати новину українською
      Овидиу Хацеган
      Овидиу Хацеган

      Главный арбитр матча Лиги наций сборной Германии и Голландии (2:2) Овидиу Хацеган заплакал после финального свистка.

      Оказалось, что накануне матча перестало биться сердце его матери, однако, судья как настоящий профессионал решил отработать матч, несмотря на потерю близкого человека.

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      Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк утешил Хацегана в конце матча.

      Хацеган рассказал, что некоторое время назад умерла его мама, расстроился и заплакал. Я его утешил и сказал, что он хорошо отсудил матч. Это, конечно, мелочь, но, надеюсь, я хотя бы чем-то помог,
      – рассказал ван Дейк.

      Напомним, что сборная Германии выигрывая 2:0, не смогла удержать победу над Нидерландами, пропустив два гола на последних минутах матча.

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      Теги: Спорт Футбол Лига наций
      Источник: 24 Канал
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