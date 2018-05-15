Арбитра Чемпионата мира по футболу в России арестовали за организацию договорного матча

В Саудовской Аравии арестовали арбитра Фахада Аль-Мирдаси, который должен был работать на Чемпионате мира по футболу в России. Его подозревают в организации договорного матча.

Перед финалом Кубка короля между "Аль-Иттихад" и "Аль-Файсали" арбитр отправил сообщение представителю одного из клубов с предложением помочь за деньги выиграть эту игру. Однако тот в ответ обратился к местной федерации футбола, после чего Аль-Мирдаси был арестован. Об этом сообщает "Футбол24".

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После этого случая Федерация футбола Саудовской Аравии обратилась в ФИФА с просьбой дисквалифицировать арбитра на все международные матчи. При том что Аль-Мирдаси входит в список арбитров, которые должны были обслуживать матчи Чемпионата мира в России в 2018 году.



Пока в ФИФА ситуацию не прокомментировали.



Стоит добавить, что Аль-Мирдаси раньше уже работал на международном турнире в России – Кубке Конфедерации в 2017 году.

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