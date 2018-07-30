Арбитра матча за Суперкубок Украины "Динамо" – "Шахтер" строго наказали

Комитет арбитров ФФУ отстранил от работы главного арбитра встречи за Суперкубок Украины Константина Труханова.

Причина – ошибки при судействе в матче за Суперкубок Украины. Речь идет об удалении защитника "Шахтера" Исмаили и еще ряде эпизодов. Срок дисквалификации – 4 матча.

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Как сообщила программа "Большой футбол", Труханов направил рапорт о матче "Динамо" – "Шахтер" только 23 июня, хотя должен был сделать это на следующий день после матча за Суперкубок, который состоялся 21 июня.

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