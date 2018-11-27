Арбитры судят "Динамо" не так, как другие команды – Игорь Цыганик

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик прокомментировал работу арбитров в матчах с участием "Динамо" в этом сезоне.

В частности Цыганик обратил внимание на судейство в матче 16– го тура УПЛ между "Динамо" и "Александрией" (1:2).

Читайте также: Матч Динамо в Лиге Европы будет судить арбитр, который назначил несуществующее пенальти в ворота Шахтёра

Хочу сказать, что арбитры судят "Динамо" не так, как другие команды. Те атаки, которые были в начале сезона на Можаровского, Труханова, не прошли зря. Безусловно, получать на четвертой минуте в свои ворота 0:1, в ситуации, когда можно было свистнуть штрафной, это совсем другая история. И заметна эта предвзятость по отношению к "Динамо" на протяжении всего поединка. Там не свистнул, там не заметил ... И это все идет с начала чемпионата. Наехали, двух судей дисквалифицировали, а другие боятся. Это нечестно, и так быть не должно,

– заявил Цыганик.

Напомним, что полузащитник "Александрии" Андрей Цуриков рассказал о своем столкновения с вратарем киевского "Динамо" Денисом Бойко.

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24