Как и когда есть арбузы и дыни, чтобы не отравиться

Арбузы и дыни уже несколько недель продают на рынках в Украине, однако сейчас есть риск отравиться бахчевыми, ведь они выращены в теплицах с добавлением нитратов и красителей. Когда можно есть арбузы и дыни без вреда для организма и чем они полезны – читайте в публикации сайта 24.

Можно ли в июле есть арбузы и дыни?

В Украине настоящие спелые арбузы и дыни, выращенные в естественных условиях, обычно, появляются только во второй половине августа и далее. То, что продают в первой половине июля – скорее всего, тепличные бахчевые, перенасыщены нитратами и красителями. Они могут привести к сильному отравлению, особую опасность они представляют для детей.

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Арбуз и дыню лучше покупать в августе

Когда же придет время покупать бахчевые в середине августа, обратите внимание, в каких условиях они хранятся. Место торговли должно быть ограждено и под навесом. К тому же, бахчевые, которые продаются вдоль дороги, всего за несколько часов впитывают в себя тяжелые металлы, содержащиеся в автомобильных выхлопах. Несколько советов, как правильно выбрать арбуз и дыню, вам пригодятся!

Как есть арбуз и дыню?

Употреблять арбуз можно без особых ограничений. Его можно сочетать с любыми продуктами в любое время дня. Хотя перед сном все-таки есть его не рекомендуется.

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А вот с дыней все гораздо сложнее. Неправильное употребление этого плода может привести к проблемам в пищеварении и тяжести в желудке. Дело в том, что дыня – сама по себе очень питательный продукт и вместе с другой пищей вы рискуете перегрузить свой желудок.

Стоит запомнить три правила потребления дыни:

1. Ешьте дыню только как самостоятельное блюдо. Рекомендуется потреблять это плод не ранее чем через 2-3 часа после основного приема пищи. Можно также съесть дыню на завтрак. Попадая в желудок вместе с другой пищей, она начинает в нем бродить. Поэтому у вас может возникнуть повышенное газообразование.

2. Не оставляйте разрезанную дыню. Лучше съешьте ее сразу всю или остатки выбросьте. Даже если вы положите разрезанную дыню в холодильник, на ней могут размножаться бактерии.

3. Не сочетайте дыню с алкоголем, кислым молоком и холодной водой – это приведет к проблемам с желудком.



Как правильно есть дыню: инструкция

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Также стоит помнить, что в дыне содержится много тяжелых сахаров, поэтому ею не стоит увлекаться диабетикам и людям с избыточной массой тела.

Полезные свойства арбуза и дыни

Если вы дождались середины августа и правильно выбрали плод, заряд витаминами и другими полезными веществами вам гарантирован.

Чем полезен арбуз

Арбуз богат витаминами А, В и С, фолиевой кислотой, каротином, пектиновыми полисахаридами, клетчаткой. В нем содержатся микроэлементы: калий, железо, магний, кальций, фосфор и натрий. По содержанию железа арбуз уступает разве что шпинату.

Фолиевая кислота, которая содержится в арбузе, участвует в кроветворении, поддерживает иммунную систему, способствуя нормальному образованию и функционированию белых кровяных телец – лейкоцитов. Особенно полезно есть арбуз беременным, ведь он регулирует формирование нервных клеток эмбриона, что крайне важно для его нормального развития.

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Арбуз способен наладить кровяное давление, защитить от атеросклероза, малокровия, образование опухолей, помочь в лечении различных воспалительных процессов, так и в целом укрепить иммунитет.

Этот бахчевый плод улучшает пищеварение, работа кишечника становится слаженной и регулярной. Кроме того, этот продукт помогает похудеть! 5 дней на арбузной диете обещают минус 3-5 кг.

Арбуз богат клетчаткой, которая способствует выведению лишнего холестерина, одного из главных виновников так называемой болезни старости – атеросклероза.

Этот плод улучшает цвет лица, поэтому на следующий день после "арбузотерапии" твое лицо будет без отеков, покраснений и желтизны.

Ну и конечно же арбуз – отличное мочегонное и желчегонное средство, которое препятствует образованию камней в желчном пузыре. Эксперты рекомендуют чаще есть арбузы для защиты почек от образования камней, это безболезненный способ для того, чтобы "погонять" песок в почках.



Полезные свойства арбуза

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Чем полезна дыня

Дыня богата витаминами РР, В и С, а также каротином, медью, фосфором, кремнием, магнием и кальцием. Дыню рекомендуют употреблять при малокровии, сердечно-сосудистых, почечных, печеночных заболеваниях, подагре и ревматизме.

В дыне в 17 раз больше кремния, чем в молоке. Этот минерал необходим для правильной работы головного мозга, пищеварительного тракта и нервной системы. Он укрепляет стенки кишечника, оказывает положительное влияние на состояние кожи и волос.

Благодаря пектинам (пищевым волокнам) дыня вычищает из самых сокровенных уголков кишечника застойные шлаки.

Кроме того, этот плод является ценным источником фолиевой кислоты, или витамина B9, которая необходима женщинам во время беременности и в период климакса. Этот продукт может защитить организм от некоторых гинекологических недугов. Также дыню следует употреблять для улучшения памяти и концентрации внимания, а также для профилактики нервных расстройств и депрессий.

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Дыня повышает иммунитет. За это отвечает витамин С. А бета-каротина в этом душистом фрукте даже больше, чем в моркови. Он важен для здорового цвета кожи и ее гладкости. А витамины Е, С и группы В, которые обладают мощным антиоксидантным действием, продлевают молодость, препятствуя появлению морщин.

Мякоть дыни содержит вещества, способствующие выработке серотонина, "гормона счастья". Итак, после употребления этих сладких частиц настроение просто не бывает плохим!



Полезные свойства дыни

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