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Аренда жилья: за сколько можно снять квартиру в Киеве и регионах

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Цены на аренду жилья в Киеве существенно снизились
Цены на аренду жилья в Киеве существенно снизились / 24 канал

Стоимость аренды квартир только за последний месяц снизилась до 30% в ряде городов Украины, в том числе в Киеве.

Арендодатели из-за вынужденных мер в связи с эпидемией коронавируса идут навстречу квартиросъемщикам, чтобы сохранять доходность и оплачивать коммунальные услуги, заявил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита в блоге на Ліга.Бизнес.

Важно Что происходит на рынке вторичной недвижимости Киева

В Киеве можно снять неплохую квартиру одно- или двухкомнатную за 5-6 тысяч гривен.

Карантин существенно появлиял на рынок недвижимости / Фото 24 канал

Что с ценами в регионах

В Днепре цены на арендованное жилье "просели" на 20-30% за последний месяц, а во Львове – на 15-30%.

В Харькове стоимость съема недвижимости также упали на 20-25%, в Виннице – до 30%.

В связи с кризисом порядка 25% от общего числа посуточных квартир теперь сдаются в долгосрочную аренду, отметил Пита.

Какое жилье снимают

В Украине вырос спрос на аренду частных домов – люди устали сидеть в квартирах. Сначала карантина только в Киеве и области зафиксирован 50-60% рост на съем загородной недвижимости.

По словам эксперта, подобная ситуация наблюдается и в регионах. Так, в Виннице аренда дома обойдется в 1 тысячу долларов, а в Днепре – 1,5-3 тысячи долларов в месяц.

Автор: Наталия Бережная
Теги: Новости Украины Цены на недвижимость Новостройки Новости недвижимости Вторичный рынок недвижимости Вторичное жилье Аренда недвижимости
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