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      Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Украине: инфографика

      9 Читати новину українською
      Стоимость аренды жилья по регионам Украины / zpnews.zp.ua

      Аренда жилья в Киеве в два раза выше, чем в среднем по Украине. За однокомнатную квартиру киевляне платят около 7500 гривен в месяц.

      Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в 2019 году.

      К теме: Арендовать или купить: проблемы на рынке жилья Украины и ЕС. Инфографика

      По данным Госстата, средняя плата за аренду однокомнатной квартиры по Украине выросла на 10,4% (с 3352 до 3701 гривен).

      Самый дорогой город для аренды жилья – Киев. Стоимость месячной аренды там составляет 7538 гривен. На втором месте Одесская область – 5429 гривен, дальше – Львовская область, где средняя плата за месяц составляет 4706 гривен.

      Самая дешевая аренда:

      • Луганская область – 2056 гривен в месяц;
      • Сумская область – 2118 гривен в месяц;
      • Ивано-Франковская область – 2231 гривна в месяц.

      Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры инфографика 24 канал
      Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры / Инфографика 24 канала

      Для сравнения: средняя месячная плата в 2018 году выросла с 2940 до 3352 гривен.

       
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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Публикации Цены Инфографика Новости недвижимости Цены на недвижимость
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