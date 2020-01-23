Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Украине: инфографика
Аренда жилья в Киеве в два раза выше, чем в среднем по Украине. За однокомнатную квартиру киевляне платят около 7500 гривен в месяц.
Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в 2019 году.
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По данным Госстата, средняя плата за аренду однокомнатной квартиры по Украине выросла на 10,4% (с 3352 до 3701 гривен).
Самый дорогой город для аренды жилья – Киев. Стоимость месячной аренды там составляет 7538 гривен. На втором месте Одесская область – 5429 гривен, дальше – Львовская область, где средняя плата за месяц составляет 4706 гривен.
Самая дешевая аренда:
- Луганская область – 2056 гривен в месяц;
- Сумская область – 2118 гривен в месяц;
- Ивано-Франковская область – 2231 гривна в месяц.
Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры / Инфографика 24 канала
Для сравнения: средняя месячная плата в 2018 году выросла с 2940 до 3352 гривен.
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