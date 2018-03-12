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Аренда квартир в Украине: где самые низкие цены

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Цены на аренду жилья в Украине
Цены на аренду жилья в Украине / 24 Канал

Стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в Украине составляет в среднем 3 тысячи гривен. Но есть области, которые далеко ушли от этой цифры.

Так, цена на однокомнатную квартиру около трех тысяч есть в Харьковской, Черновицкой, Хмельницкой и Закарпатской областях. Такие данные за январь 2018 года приводит Государственная служба статистики.

Оренда квартир в Україні 2018
Аренда квартир в Украине: сколько придется выложить за однокомнатное жилье

Самая дешевая аренда жилья – в Луганской, Донецкой и Ивано-Франковской областях. Менее двух тысяч стоит снять квартиру в Сумской и Херсонской областях.

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А вот дороже всего обходятся квартиры в Киеве, Одесской и Львовской областях. В столице за месяц аренды однокомнатной квартиры придется выложить в среднем 5,5 тысяч гривен, в Одесской области – почти 5 тысяч, а во Львовской – 4,3 тысячи.

Оренда квартир в Україні 2018
Самые низкие и высокие цены на аренду квартир в Украине

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Теги: Новости Украины Деньги Публикации Инфографика Недвижимость
Источник: 24 Канал
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