Аренда квартиры в Харькове: какова минимальная цена вопроса
Во сколько обойдется арендовать жилье в Харькове и что влияет на цены на рынке недвижимости города.
Спрос на аренду жилья в студенческой столице Украины растет с началом учебного года, и, как следствие, растут и цены.
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По данным местных риэлторов, ежегодно количество студентов из других городов в Харькове растет, а мест в общежитиях на всех не хватает, поэтому и повышается спрос на долгосрочную аренду жилья.
Наибольшей популярностью среди желающих снимать жилье пользуются однокомнатные квартиры.
Самыми популярными локациями на рынке аренды жилья являются центр города, районы Павлово Поле и Алексеевка.
Цены на аренду жилья в старых домах Харькова
Квартиры в старом жилом фонде остаются популярными среди арендаторов, поскольку это относительно бюджетный вариант.
Большим спросом пользуются квартиры вблизи станций метро или транспортных развязок.
|Расположение
|1-ком, грн
|2-ком, грн
|3-ком, грн
|Центр города
|6000
|8000
|10000
|Прицентральные районы
|5000
|7000
|8000
|Окраина
|4000
|5000
|6000
Аренда жилья в Харькове: минимальная стоимость в старом жилом фонде
Аренда жилья в новостройках Харькова
Наибольшим спросом в новостройках Харькова пользуются квартиры эконом-класса.
Интересуются им в основном молодые пары, студенты, иностранцы или семьи с хорошим доходом.
По запросу арендаторов в таком доме должен быть минимальный набор бытовой техники и мебели.
|Расположение
|1-ком, грн
|2-ком, грн
|3-ком, грн
|Центр города
|9800
|12600
|14000
|Прицентральные районы
|6000
|8000
|9000
|Окраина
|3500
|4500
|5000
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