Аренда квартиры в Харькове: какова минимальная цена вопроса

Во сколько обойдется арендовать жилье в Харькове и что влияет на цены на рынке недвижимости города.

Спрос на аренду жилья в студенческой столице Украины растет с началом учебного года, и, как следствие, растут и цены.

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По данным местных риэлторов, ежегодно количество студентов из других городов в Харькове растет, а мест в общежитиях на всех не хватает, поэтому и повышается спрос на долгосрочную аренду жилья.

Наибольшей популярностью среди желающих снимать жилье пользуются однокомнатные квартиры.

Самыми популярными локациями на рынке аренды жилья являются центр города, районы Павлово Поле и Алексеевка.

Цены на аренду жилья в старых домах Харькова

Квартиры в старом жилом фонде остаются популярными среди арендаторов, поскольку это относительно бюджетный вариант.

Большим спросом пользуются квартиры вблизи станций метро или транспортных развязок.

Минимальная стоимость аренды жилья в старых домах Харькова Расположение 1-ком, грн 2-ком, грн 3-ком, грн Центр города 6000 8000 10000 Прицентральные районы 5000 7000 8000 Окраина 4000 5000 6000



Аренда жилья в Харькове: минимальная стоимость в старом жилом фонде

Аренда жилья в новостройках Харькова

Наибольшим спросом в новостройках Харькова пользуются квартиры эконом-класса.

Интересуются им в основном молодые пары, студенты, иностранцы или семьи с хорошим доходом.

По запросу арендаторов в таком доме должен быть минимальный набор бытовой техники и мебели.

Минимальные цены на аренду жилья в новостройках Харькова Расположение 1-ком, грн 2-ком, грн 3-ком, грн Центр города 9800 12600 14000 Прицентральные районы 6000 8000 9000 Окраина 3500 4500 5000

Ранее 24 канал сообщал, какие цены на аренду жилья в Ивано-Франковске и насколько выросла стоимость аренды квартир в Киеве.