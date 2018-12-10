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      Аренда квартиры в Харькове: какова минимальная цена вопроса

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      Во сколько обойдется аренда квартиры в Харькове
      Во сколько обойдется аренда квартиры в Харькове / Коллаж 24 канала

      Во сколько обойдется арендовать жилье в Харькове и что влияет на цены на рынке недвижимости города.

      Спрос на аренду жилья в студенческой столице Украины растет с началом учебного года, и, как следствие, растут и цены.

      Читайте также: 5 простых советов, как создать домашнюю атмосферу в съемной квартире

      По данным местных риэлторов, ежегодно количество студентов из других городов в Харькове растет, а мест в общежитиях на всех не хватает, поэтому и повышается спрос на долгосрочную аренду жилья.

      Наибольшей популярностью среди желающих снимать жилье пользуются однокомнатные квартиры.

      Самыми популярными локациями на рынке аренды жилья являются центр города, районы Павлово Поле и Алексеевка.

      Цены на аренду жилья в старых домах Харькова

      Квартиры в старом жилом фонде остаются популярными среди арендаторов, поскольку это относительно бюджетный вариант.

      Большим спросом пользуются квартиры вблизи станций метро или транспортных развязок.

      Минимальная стоимость аренды жилья в старых домах Харькова
      Расположение 1-ком, грн 2-ком, грн 3-ком, грн
      Центр города 6000 8000 10000
      Прицентральные районы 5000 7000 8000
      Окраина 4000 5000 6000

      Харків Оренда житла
      Аренда жилья в Харькове: минимальная стоимость в старом жилом фонде

      Аренда жилья в новостройках Харькова

      Наибольшим спросом в новостройках Харькова пользуются квартиры эконом-класса.

      Интересуются им в основном молодые пары, студенты, иностранцы или семьи с хорошим доходом.

      По запросу арендаторов в таком доме должен быть минимальный набор бытовой техники и мебели.

      Минимальные цены на аренду жилья в новостройках Харькова
      Расположение 1-ком, грн 2-ком, грн 3-ком, грн
      Центр города 9800 12600 14000
      Прицентральные районы 6000 8000 9000
      Окраина 3500 4500 5000

      Ранее 24 канал сообщал, какие цены на аренду жилья в Ивано-Франковске и насколько выросла стоимость аренды квартир в Киеве.

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      Теги: Новости недвижимости Новости Украины Новости Харькова Аренда жилья Новости недвижимости Украины Рынок недвижимости
      Источник: domik.ua
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