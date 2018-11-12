Аренда позолоченной квартиры за 17 тысяч долларов: как живет нардеп Андрей Павелко из "БПП"

Андрей Павелко – украинский политик, который задекларировал минимум, а живет на максимум. Он председатель бюджетного комитета в Верховной Раде, а также по совместительству председатель Федерации футбола.

В его декларации вообще нет жилья, есть только арендованный Lexus, 30 миллионов гривен наличными и 15 часов премиум-класса.

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На Дне рождении коллеги из "Блока Петра Порошенко" Максима Ефимова журналисты заметили его на трех служебных машинах. Еще одна элитная машина Range Rover, зарегистрированная на 25-летнюю Екатерину Чаус.

Из соцсетей можно посмотреть, как живет семья на зарплату Андрея Павелко, учитывая, что в прошлом году она была где-то 20 тысяч гривен в месяц.

У его падчерицы Лизы в соцсети стоит геотег Diomond Hill - это жилой комплекс премиум-класса в одном из самых живописных уголков столицы. Журналисты сравнили фото с сети и с сайта недвижимости.

Эти апартаменты площадью 310 квадратных метров еще и украшены гальваническим золотом. Квартира выставлена на продажу по более 2 миллионов долларов и одновременно сдается в аренду.



Diomond Hill

Павелко и его родственники не владели этой квартирой, поэтому скорее всего они ее арендовали. Первое фото с элитного Diomond Hill у жены политика появилось в сентябре 2015 года, а последняя в октябре 2017. То есть жили они там, как минимум, 2 года.



Одна из комнат квартиры

Цена месячной аренды квартиры 17 тысяч долларов – это 470 тысяч гривен. Такая сумма больше, чем его годовая зарплата.

Каждый нормальный человек должен где-то проживать, однако чиновники избегают декларирования. Часто они руководствуются разъяснением НАПК, в котором сказано, что нужно декларировать, то, где ты проживал в последний день года. Однако установить в ходе расследования факт систематического пользования каким-то имуществом можно,

– сказала юрист ОО "Центр противодействия коррупции" Елена Щербань.

Кольцо Екатерина Чаус имеет в форме цветка клевер, на официальном сайте производителя оно стоит 3 тысячи евро. Серьги по такой же цене, колье за 14 500 тысяч евро. Платье Екатерины стоит 4 тысячи долларов. Только на одной фотографии жена Павелко одета на 760 тысяч гривен.



Екатерина Чаус

Отдых на Мальдивах, куда семья ездила дважды, стоит 1 миллион гривен. На одной из фотографий жена Павелко поднимается по трапу на самолет Challenger 350 и готовится лететь из Милана в Париж. Один такой перелет будет стоить 250 тысяч гривен.



Екатерина Чаус

В Киеве же жена нардепа передвигается не менее роскошно – на авто Bentley Continental, который стоит около 280 миллионов гривен.

Этот элитный транспорт женщине подарил муж Андрей Павелко, но в его декларации этого не указано. Через несколько лет его продали и купили Range Rover 2017 года выпуска, который стоит около 559 тысяч гривен.

Что сказал депутат о связи с Чаус и на что еще семья тратит деньги – смотрите в программе.