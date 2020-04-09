Последствия карантина: упадут ли цены на аренду в Украине

Около 1,4 миллиона украинцев снимают жилье. Часть из них потеряла доходы или получают меньше из-за карантина. Как реагирует рынок аренды на финансовые вызовы для украинцев — в материале 24 канала.

До 24 апреля в Украине продлится карантин, но его продолжат, вопрос лишь в какой форме.

Как изменилась цена на аренду жилья

Появились слухи, что арендодатели сдают квартиры по цене коммунальных услуг. В частности, такой комментарий дал эксперт изданию Страна.ua. На это впоследствии ссылались РБК-Украина, Корреспондент и другие. Однако исследовав ситуацию, можем сказать, что такое заявление все же преувеличено.

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Рынок аренды недвижимости сейчас страдает в первую очередь из-за снижения спроса.

Как снизился спрос?Из-за карантина разъехались студенты, а много работников отправили в отпуск за свой счет. Таким образом карантин повлиял на цены в крупных городах Украины. К примеру, в Киеве много работников, которые снимают квартиру, а во Львове – каждый шестой студент.



Собрав комментарии различных экспертов, мы увидели, что спрос на аренду квартир в столице упал на 80%.

В Киеве аренда жилья упала на 10-15% за время карантина, как отмечает вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал в комментарии НВ.

По статистике сайта realt.ua стоимость аренды с начала года снизилась на 9,6%. Зато по статистике с сайта krysha.ua мы сравнили цены в феврале, когда еще не было карантина и в марте. В феврале средняя стоимость аренды в Киеве на основе предложений с сайта составляла 20 990 гривен, а в марте – 23 615, то есть на 12,5% дороже. А по данным SV Development цены не изменились вообще.

Стоит понимать, что карантин ввели только в половине марта и многие люди не осознавали, что он может быть длительным. Поэтому цены на аренду в марте мало отреагировали. Показательным станет апрель-май.

Обычная статистика также не до конца показательна, поскольку арендодатели и арендаторы могут в индивидуальном порядке договариваться о скидках во время карантина. Так в комментарии 24 канала арендаторы рассказывали о своем опыте. Кому-то дали скидку на период карантина в 2 тысячи ежемесячно, а то и вообще отменили арендную плату на это время.

Каждый город имеет свою особенность. Во Львове, к примеру, на стоимость аренды значительно влияют туристы. Теперь, по словам эксперта Романа Юськива в комментарии Твой Город, цены останутся низкими даже после завершения карантина, если туристических поток не восстановится, а он не восстановится быстро.

Новый тренд: аренда за городом дорожает

Повышенный спрос наблюдается на аренду домов под Киевом, рассказывает директор АН Брок-Риелти Дмитрий Корчев в комментарии НВ. Из городов выехали семьи с детьми.

Сейчас снять дом на расстоянии двадцати километров от столицы практически невозможно — все занято на все лето... Сидеть с детьми в квартире, когда посещать парки детские площадки запрещено, сложно,

— говорит эксперт.

По словам эксперта, первыми разобрали дома возле столицы стоимостью 700-800 долларов за месяц, поэтому цены выросли на 15-20%.

Как долго украинцы выдержат карантин?

Стоимость аренды в дальнейшем будет зависеть от возможностей украинцев.

В условиях жесткого карантина, у более 57% украинцев закончатся деньги на жизнь через четыре недели. 6,9% граждан имеют сбережения на несколько дней, 6,3% – на полгода. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании "Градус". Респондентам задавали вопрос: на сколько времени у вас хватит денежных ресурсов, учитывая возможность введение жесткого карантина?

По данным опроса восточный регион страны имеет наименьший уровень финансовых запасов – половина опрошенных выдержат не более двух недель. Киев и западный регион имеют наибольшую долю людей, которые выдержат более месяца.

6,9% опрашиваемых ответили, что денег хватит на несколько дней или меньше,

12% ответили, что денег хватит на одну неделю,

5,7% – на три недели,

16,8% – на две недели,

15,5% – на четыре недели или меньше,

В целом 57% ответили, что деньги закончатся менее чем через месяц.

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Можно ли не платить за аренду?

За аренду платить нужно. Сейчас освободили от уплаты аренды только бизнес, который арендует коммунальные помещения и то при определенных условиях. Относительно населения, то об этом могут договариваться в индивидуальном порядке.

В правительстве призвали арендодателей идти на уступки квартирантам. Однако выполняют такую просьбу не все, ведь это просто рекомендация.

"Это не означает, что арендодатель обязан это сделать", – пояснил эксперт по рынку недвижимости Иван Кудояр.

По словам эксперта, за период карантина спрос на аренду жилья в столице упал на 80%. Владельцы квартир сейчас снижают цену в среднем на 10-20%. Однако о тенденциях на рынке аренды жилья пока говорить рано.

Отказываются от аренды сейчас мало людей. Риэлторы оценивают до 10%. Если карантин закончится 24 апреля – поверьте, пройдет 1-2 недели и все "закрутится" так, как было,

– сказал Кудояр.

В Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины, направленных на защиту прав и свобод граждан во время наступления форс-мажорных обстоятельств", которым предлагают запретить выселять из арендованного жилья во время карантина и снизить арендную плату на 50%.

Журналистка сайта 24 канал расспросила юриста об этом законе и его целесообразности. Если коротко, то карантин может быть форс-мажором и у людей должна быть гарантия, что их не выселят в таких условиях. Но такой закон является вмешательством в договорные отношения людей. Для кого-то сдача жилья в аренду является единственным способом заработка. Таким образом, этот закон ограничит права арендаторов.

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Как отличается стоимость аренды за областями?

Госстат последний раз обновлял статистику по стоимости аренды в феврале. Так, самая дорогая однокомнатная квартира обходилась киевлянам, а дешевле всего жителям в Луганской и Сумской областях. Подробнее смотрите на карте.

*Чтобы узнать цену наведите мышкой или нажмите на область.