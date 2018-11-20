Арест баржи с 5 миллионами пачек контрабандных сигарет из России: куда везли "добро"

В Одесской области правоохранители конфисковали баржу буксира "Параллель", который вез из России огромную партию контрабанды – 5 миллионов пачек сигарет.

Напомним, 19 ноября буксир "Параллель" попал в шторм. Экипаж отцепил баржу с контрабандой и подал сигнал SOS танкеру "Аркадия", который проходил мимо. Саму же баржу отнесло в 25 километрах от Одессы – в сторону Черноморско порта. На ней пограничники обнаружили огромную партию контрабандных сигарет.

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Буксир "Параллель"

По информации источников 24 канала, баржу тянули из России через оккупированный Крым в город Очаков Николаевской. По крайней мере, по документам. Далее, скорее всего, фурами сигареты должны переправить через границу с ЕС.

Поскольку груз шел в водах исключительной экономической зоны Украины, то он должен быть задекларированным. Однако его владелец этого не сделал.

Сейчас остается непонятным, как пограничники не заметили судно с грузом учитывая большое количество радаров для контроля за акваторией.



В Одесской области задержали баржу с рекордной контрабандой



В Одесской области задержали баржу с рекордной контрабандой

Интересно, что марки контрабандных сигарет, которые конфисковали в Одесской области, те же, что сейчас задерживают пограничники Румынии, Венгрии и Польши.



В Одесской области задержали баржу с рекордной контрабандой



В Одесской области задержали баржу с рекордной контрабандой

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В Одесской области задержали баржу с рекордной контрабандой

Местные СМИ сообщают, что баржа принадлежит экс-депутату Одесского горсовета от "Партии регионов" Александру Киселю.

Видео: в Одесской области задержали баржу с рекордной контрабандой