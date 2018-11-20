17:55
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Арест баржи с 5 миллионами пачек контрабандных сигарет из России: куда везли "добро"

      257 Читати новину українською
      Контрабанду везли из России
      Контрабанду везли из России / Все фото – 24 канал

      В Одесской области правоохранители конфисковали баржу буксира "Параллель", который вез из России огромную партию контрабанды – 5 миллионов пачек сигарет.

      Напомним, 19 ноября буксир "Параллель" попал в шторм. Экипаж отцепил баржу с контрабандой и подал сигнал SOS танкеру "Аркадия", который проходил мимо. Саму же баржу отнесло в 25 километрах от Одессы в сторону Черноморско порта. На ней пограничники обнаружили огромную партию контрабандных сигарет.

      Читайте также: Суд избрал меру пресечения злоумышленнику, который сбил пограничника в Закарпатье: фото


      Буксир "Параллель"

      По информации источников 24 канала, баржу тянули из России через оккупированный Крым в город Очаков Николаевской. По крайней мере, по документам. Далее, скорее всего, фурами сигареты должны переправить через границу с ЕС.

      Поскольку груз шел в водах исключительной экономической зоны Украины, то он должен быть задекларированным. Однако его владелец этого не сделал.

      Сейчас остается непонятным, как пограничники не заметили судно с грузом учитывая большое количество радаров для контроля за акваторией.


      В Одесской области задержали баржу с рекордной контрабандой


      В Одесской области задержали баржу с рекордной контрабандой

      Интересно, что марки контрабандных сигарет, которые конфисковали в Одесской области, те же, что сейчас задерживают пограничники Румынии, Венгрии и Польши.


      В Одесской области задержали баржу с рекордной контрабандой


      В Одесской области задержали баржу с рекордной контрабандой


      В Одесской области задержали баржу с рекордной контрабандой

      Местные СМИ сообщают, что баржа принадлежит экс-депутату Одесского горсовета от "Партии регионов" Александру Киселю.

      Видео: в Одесской области задержали баржу с рекордной контрабандой

       

      Теги: контрабанда Новости Одессы Водный транспорт Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
      13 ноября , 10:00 Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
      375
      Массовое убийство в Керчи: появилось полное видео действий стрелка
       21 октября , 14:14
      Появилось видео с места мощного взрыва в Одессе
       27 сентября 2015 , 11:42
      Патрульного, который получил топором по голове, спасли в Днепре
       3 января 2017 , 22:09
      Избиение школьницы в Чернигове: нападавшим грозит до четырех лет тюрьмы
       26 июля 2017 , 09:26
      В Киеве сообщили о заминировании здания Соломенского суда
       10 мая , 16:31
      Дело Гандзюк: одного из подозреваемых отпустили под домашний арест
       13 сентября , 15:36
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук