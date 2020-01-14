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      Арестовали человека, который обнародовал видео сбития самолета МАУ в Иране: что известно

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      Арестовали человека, который обнародовал видео сбития самолета МАУ / racurs.ua

      Человека, который опубликовал видео сбития самолета МАУ вблизи Тегерана, взяли под стражу. Свидетеля трагедии задержали представители Корпуса стражей Исламской революции.

      Информацию о задержании сообщает Nationalpost со ссылкой на полуофициальное иранское агентство Fars.

      К теме: Авиакатастрофа МАУ: президент Ирана заявил, что узнал о сбитии самолета от армии

      Человек, который на прошлой неделе опубликовал видео о ракете, которая нанесла удар по украинскому авиалайнеру в Иране, был взят под стражу революционной гвардией,
      – говорится в сообщении.

      Пока неизвестно, о ком именно идет речь. Агентство не предоставило дополнительных подробностей. Однако заверило, что результаты расследования будут представлены общественности.

      9 января в сети появилось первое видео, которое подтвердило, что самолет МАУ сбила ракета.

      Что известно о Корпусе стражей исламской революции?
      Это военно-политическая формация, которая согласно конституции Ирана, существует параллельно с вооруженными силами страны. Она отвечает за "защиту Исламской революции и ее свершений".

      Что известно о крушении самолета МАУ в Иране:

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран МАУ Арест
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