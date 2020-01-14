Арестовали человека, который обнародовал видео сбития самолета МАУ в Иране: что известно
Человека, который опубликовал видео сбития самолета МАУ вблизи Тегерана, взяли под стражу. Свидетеля трагедии задержали представители Корпуса стражей Исламской революции.
Информацию о задержании сообщает Nationalpost со ссылкой на полуофициальное иранское агентство Fars.
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Человек, который на прошлой неделе опубликовал видео о ракете, которая нанесла удар по украинскому авиалайнеру в Иране, был взят под стражу революционной гвардией,
– говорится в сообщении.
Пока неизвестно, о ком именно идет речь. Агентство не предоставило дополнительных подробностей. Однако заверило, что результаты расследования будут представлены общественности.
9 января в сети появилось первое видео, которое подтвердило, что самолет МАУ сбила ракета.
Что известно о Корпусе стражей исламской революции?
Это военно-политическая формация, которая согласно конституции Ирана, существует параллельно с вооруженными силами страны. Она отвечает за "защиту Исламской революции и ее свершений".
Что известно о крушении самолета МАУ в Иране:
- Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вблизи Тегерана. На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.
- Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
- Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января. До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
- Из-за того, что Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.
- 14 января в Иране арестовали предполагаемых виновников катастрофы украинского самолета МАУ под Тегераном.
- А в сети появилось еще одно видео, на котором зафиксировано, что в украинский самолет попали сразу две ракеты противовоздушной обороны Ирана. В ролике виден запуск ракет, попадания и момент падения авиалайнера.