Арестовали человека, который обнародовал видео сбития самолета МАУ в Иране: что известно

Человека, который опубликовал видео сбития самолета МАУ вблизи Тегерана, взяли под стражу. Свидетеля трагедии задержали представители Корпуса стражей Исламской революции.

Информацию о задержании сообщает Nationalpost со ссылкой на полуофициальное иранское агентство Fars.

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Человек, который на прошлой неделе опубликовал видео о ракете, которая нанесла удар по украинскому авиалайнеру в Иране, был взят под стражу революционной гвардией,

– говорится в сообщении.

Пока неизвестно, о ком именно идет речь. Агентство не предоставило дополнительных подробностей. Однако заверило, что результаты расследования будут представлены общественности.

9 января в сети появилось первое видео, которое подтвердило, что самолет МАУ сбила ракета.

Что известно о Корпусе стражей исламской революции?

Это военно-политическая формация, которая согласно конституции Ирана, существует параллельно с вооруженными силами страны. Она отвечает за "защиту Исламской революции и ее свершений".

Что известно о крушении самолета МАУ в Иране: