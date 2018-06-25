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Арестована Хизер Локлир – звезда сериала "Район Мелроуз"

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Хизер Локлир снова арестована
Хизер Локлир снова арестована / PicSunday.com

Полиция арестовала актрису Хизер Локлир в ночь на воскресенье, 24 июня, после того, как она снова напала на офицера и работника экстренной медицинской службы.

Как пишет TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полицию и медиков вызвал кто-то из членов семьи актрисы. На момент их прибытия Локлир была очень пьяная и напала на полицейского и парамедика, которые пытались ее успокоить.

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Хизер доставили в больницу, а потом в тюрьму. Сейчас она находится под стражей с возможностью внести залог в 20 тысяч долларов.

Это не первый раз Локлир имеет проблемы с законом. Зимой она попала в тюрьму за избиение бойфренда. Тогда досталось и полицейским, которые прибыли на вызов.

Хизер Локлир снова арестовали

Теги: LifeStyle Кино Криминальные новости Голливуд
Источник: 24 Канал
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