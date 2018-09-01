Арестованная звезда "Район Мелроуз" Хизер Локлир получила новые обвинения

Задержанная правоохранителями Хизер Локлир получила новые обвинения. Актриса сериала "Район Мелроуз" напала на полицейского и оказывала сопротивление при аресте.

Полиция задержала актрису Хизер Локлир ночью 24 июня после того, как она в очередной раз набросилась с кулаками на полицейского и работника экстренной медицинской службы, которые пытались ее успокоить. Тогда звезда была очень пьяна и не понимала, что творит.

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Как сообщает TMZ, теперь актриса получит новые обвинения по этому делу. Помимо нанесения телесных повреждений, Хизер Локлир предстанет перед судом за вмешательство в работу полиции и два обвинения за нападение на ответчиков.

Сейчас судьи рассмотрели новые обвинения в Верховном суде округа Вентура. Сама Хизер Локлир не появилась перед служителями Фемиды, зато от ее имени выступил адвокат, который передал, что актриса не признает себя виновной по всем обвинениям.

К слову, Хизер Локлир давно борется с наркотической и алкогольной зависимостями. Впервые она попала в госпиталь для реабилитации в 2008 году. Впоследствии Хизер Локлир пыталась убить себя, приняв медикаменты и алкоголь. Тогда актрису тоже удалось спасти от самоубийства.