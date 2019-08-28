01:20
28 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Секретная миссия робота Феди. Русская почта меняет формат
      Вєсті Кремля
      21:49, 27 августа
      Вести. UA: Дубинского учат толерантности. Как Медведчук праздновал День Независимости
      Вєсті.UA
      21:06, 27 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАИСА БОГАТЫРЕВА ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Арестованное судно "Мрия", которое возило топливо флота России, наконец доставили в Херсон

      39 Читати новину українською
      Ранее "Вилга", а теперь " Мрия – арестованное судно
      Ранее "Вилга", а теперь " Мрия – арестованное судно / Прокуратура АР Крым

      В Херсонский морской порт доставили арестованный судом танкер "Мрия". Именно он в июне 2015 года незаконно поставлял горюче-смазочные материалы для подразделений Черноморского флота России.

      Танкер MRIYA (бывшая "Вилга") подозревают в перевозке топлива для нужд Черноморского флота России в аннексированный Крым. 19 августа Херсонский апелляционный суд принял решение арестовать танкер.

       Подробнее: В Херсоне обыскали судно, которое возило топливо флота России в Крым – что известно

      Впрочем капитан судна самоустранился от выполнения своих обязанностей по управлению танкером. 28 августа судно доставили в порт Херсона. Об этом сообщила прокуратура АР Крым в своем Telegram.

      Оперативники Госпогранслужбы и сотрудники СБУ в АР Крым таки выполнили решение суда и доставили арестованное судно MRIYA в Херсон, хотя для этого им понадобилось четыре дня. Сейчас танкер находится под охраной.

      Напомним, еще 10 августа украинские правоохранители обыскали указанный танкер. Уголовное производство начато по факту нарушения порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины. Судно подозревают в перевозке контрабанды нефтепродуктов.

      Видео спецоперации от Госпогранслужбы:

      Смотрите также: Россия перебрасывает в Крым военную технику – видео

      blog_ava
      Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
      27 августа
      1533
      Теги: Новости Украины СБУ Госпогранслужба Аннексия Крыма Новости России Новости Херсона Водный транспорт
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости за 27 августа: задержание Богатыревой и новые кандидаты в министры
      27 августа , 22:10 Главные новости за 27 августа: задержание Богатыревой и новые кандидаты в министры
      722
      Крымчане – не граждане России, вокзал строгого режима и руссо туристо в гетто: новости Крымнаш
      27 августа , 22:00 Крымчане – не граждане России, вокзал строгого режима и руссо туристо в гетто: новости Крымнаш
      КРЫМский бандеровец 1051
      Если не банк: где безопасно хранить ценности
      27 августа , 16:00 Если не банк: где безопасно хранить ценности
      375
      Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
      27 августа , 20:46 Кто такая Раиса Богатырева: краткая биография
      1533
      Мог ли Обама предотвратить аннексию Крыма и почему об этом вспомнил Трамп?
      27 августа , 20:45 Мог ли Обама предотвратить аннексию Крыма и почему об этом вспомнил Трамп?
      Світлана Попова 374
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук