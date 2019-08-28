Арестованное судно "Мрия", которое возило топливо флота России, наконец доставили в Херсон

В Херсонский морской порт доставили арестованный судом танкер "Мрия". Именно он в июне 2015 года незаконно поставлял горюче-смазочные материалы для подразделений Черноморского флота России.

Танкер MRIYA (бывшая "Вилга") подозревают в перевозке топлива для нужд Черноморского флота России в аннексированный Крым. 19 августа Херсонский апелляционный суд принял решение арестовать танкер.

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Впрочем капитан судна самоустранился от выполнения своих обязанностей по управлению танкером. 28 августа судно доставили в порт Херсона. Об этом сообщила прокуратура АР Крым в своем Telegram.

Оперативники Госпогранслужбы и сотрудники СБУ в АР Крым таки выполнили решение суда и доставили арестованное судно MRIYA в Херсон, хотя для этого им понадобилось четыре дня. Сейчас танкер находится под охраной.

Напомним, еще 10 августа украинские правоохранители обыскали указанный танкер. Уголовное производство начато по факту нарушения порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины. Судно подозревают в перевозке контрабанды нефтепродуктов.

Видео спецоперации от Госпогранслужбы:

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