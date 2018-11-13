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      Арестованные ТЭЦ Дубневичей могли бы отапливать целый Львов, а не два райцентра – Мартынюк

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      ТЭЦ на Львовщине
      ТЭЦ на Львовщине / Фото из открытых источников

      Нардепы Богдан и Ярослав Дубневичи покупали газ у "Нафтогаза" по льготной цене, якобы для решения проблем населения – для отопления и горячей воды. В действительности же на ТЭЦ еще и производилось электричество, которое продавалась государству уже по рыночной, а не льготной цене – именно на эти цели и пошли более 300 миллионов кубов газа.

      Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала журналистка Татьяна Мартынюк.

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      По ее словам, в ходе расследования НАБУ через суд в качестве вещественных доказательств арестовало ТЭЦ и передало их специально созданной структуре, которая должна заниматься арестованным имуществом – Агентству по розыску и менеджмента активов. АРМА провела конкурс и даже нашла управляющего – частную фирму "Энерго М". Без штата, без разрешения, и как показало наше расследование – с довольно сомнительным шлейфом, который тянется за ее руководством.

      Кроме этого, очень насторожил тот факт, что новые управляющие решили без колебаний взять на себя долг, ранее накопившийся у ТЭЦ и немедленно начать работу. Как оказалось, условия договора – коммерческая тайна. То есть, специально созданная государственная структура, которая должна работать на условиях абсолютной прозрачности, заключает с коммерческой фирмой конфиденциальные договоры, содержащие коммерческую тайну,
      – отметила Мартынюк.

      И добавила, что АРМА обвинила в диверсии бывших менеджеров, которые руководили этими ТЭЦ. Мол, они запретили работникам переходить к новым хозяевам, и хуже – забрали с собой специальные контроллеры, без которых ТЭЦ запустить вообще невозможно.

      "Много вопросов осталось ко всем сторонам конфликта: и к предыдущему руководству, и к новому управляющему, и к самой АРМА, которая допустила такой коллапс", – подытожила журналистка.

      Видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 13 ноября 2018

       

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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