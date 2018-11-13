Арестованные ТЭЦ Дубневичей могли бы отапливать целый Львов, а не два райцентра – Мартынюк

Нардепы Богдан и Ярослав Дубневичи покупали газ у "Нафтогаза" по льготной цене, якобы для решения проблем населения – для отопления и горячей воды. В действительности же на ТЭЦ еще и производилось электричество, которое продавалась государству уже по рыночной, а не льготной цене – именно на эти цели и пошли более 300 миллионов кубов газа.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала журналистка Татьяна Мартынюк.

Читайте также: Сорванная сессия и драка: как псевдоактивисты жестоко воюют за землю на Львовщине

По ее словам, в ходе расследования НАБУ через суд в качестве вещественных доказательств арестовало ТЭЦ и передало их специально созданной структуре, которая должна заниматься арестованным имуществом – Агентству по розыску и менеджмента активов. АРМА провела конкурс и даже нашла управляющего – частную фирму "Энерго М". Без штата, без разрешения, и как показало наше расследование – с довольно сомнительным шлейфом, который тянется за ее руководством.

Кроме этого, очень насторожил тот факт, что новые управляющие решили без колебаний взять на себя долг, ранее накопившийся у ТЭЦ и немедленно начать работу. Как оказалось, условия договора – коммерческая тайна. То есть, специально созданная государственная структура, которая должна работать на условиях абсолютной прозрачности, заключает с коммерческой фирмой конфиденциальные договоры, содержащие коммерческую тайну,

– отметила Мартынюк.

И добавила, что АРМА обвинила в диверсии бывших менеджеров, которые руководили этими ТЭЦ. Мол, они запретили работникам переходить к новым хозяевам, и хуже – забрали с собой специальные контроллеры, без которых ТЭЦ запустить вообще невозможно.

"Много вопросов осталось ко всем сторонам конфликта: и к предыдущему руководству, и к новому управляющему, и к самой АРМА, которая допустила такой коллапс", – подытожила журналистка.

Видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 13 ноября 2018