Арестович рассказал, как происходит переброска россиян на Донбасс из-под Киева

Алексей Арестович рассказал, что оккупанты уходят из Киевской области. В частности они движутся колоннами и с боем.

Соответствующую информацию советник главы ОП рассказал вечером 29 марта. В частности, это случилось на 34 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Оккупанты покидают Киевщину и едут на Донбасс

Политик объяснил, что важно – российские войска реально сейчас (говорится о 21 часе 29 марта – 24 канал) практически отходят.

Выстроились в колонны и уходят, но идут с боем. Это не то, что мы отпускаем. Идут бои, засады, контрзасады. Выходят, кстати, очень грамотно. Беспилотники висят. Понаставляли секреты, засады, заминировали все очень хорошо,

– рассказал Арестович.

Объяснил, что места возможных засад заминировали, поэтому нашим не просто их преследовать. Несмотря ни на что – у россиян колонны горят.

"Они идут, стреляют по всем домам, по всем окнам и так далее. Все, как обычно: мы – по ним, они – по нам. Война продолжается", – объяснил советник главы ОП.

Добавил также, что оккупанты возвращаются в Россию. Вероятнее всего, их перебросят в зону ООС на Донбассе.

Арестович сказал, что будет массовый отход войск

Алексей Арестович объяснил, что судя по тому, как происходит отход российских войск, Киевская область "будет пустой". В частности объяснил:

будет массовый выход войск;

кое-где, правда, они еще стоят – не знает насчет Бучи и Гостомеля, но вообще с позиций, как были, например, на броварском направлении, – массовый выход;

позиции, которые были на Макаровском направлении – там относительное движение;

есть еще силы, которые остаются на месте, но ВСУ их уничтожат полностью.

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