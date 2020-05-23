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Аргентина вновь объявила дефолт: такой сценарий Украине советовал Коломойский

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Аргентина в девятый раз в истории объявила дефолт
Аргентина в девятый раз в истории объявила дефолт / bitcoinist.com

Аргентина уже девятый раз за свою 200-летнюю историю оказалась в состоянии технического дефолта. Все из-за неспособности государства выплачивать долги во время мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Аргентина не выплатила кредиторам проценты по гособлигациям на 500 миллионов долларов США, сообщает издание DW.

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Министерство экономики с 21 мая по 2 июня продлило срок действия предложения о реструктуризации внешнего долга страны на сумму 66 миллиардов долларов.

Предложение в частности, включает в себя списание около двух третей выплат и трехлетнюю отсрочку, в то время как кредиторы готовы только на однолетний мораторий.

Министр экономики Аргентины объяснил такую ​​ситуацию тем, что в период пандемии коронавируса государство не может направить на погашение внешних облигаций 20% доходов госбюджета.

Что такое дефолт?Это состояние в экономических отношениях, когда заемщик не может вернуть свои долги. Простыми словами, когда вы взяли холодильник в кредит, но когда пришло время платить по кредиту, у вас не было денег.

Зачастую это приводит к экономической изоляции страны со стороны остального мира. Все просто – никто не хочет торговать с ненадежным партнером, который в любой момент может тебя бросить или потянуть на дно.

Что объединяет Аргентину, дефолт, Коломойского и Украину

В 2019 году после прихода к власти Владимира Зеленского в Украине активно начали обсуждать возможность объявления дефолта. Все из-за заявления Игоря Коломойского.

Олигарх заявил, что поддерживает идею объявления дефолта. В качестве примера он рассказывал именно об Аргентине, которой в такой ситуации простили часть долгов.

Правда, и ситуация была скорее исключением. Минусов от дефолта значительно больше, чем плюсов.

наслідки дефолту

Чем дефолт может угрожать экономике / инфографика 24 канала

Автор: Василий Денисюк
Теги: Мировой кризис 2020 Коронавирус COVID-19 Игорь Коломойский Дефолт в Украине Дефолт Аргентина
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