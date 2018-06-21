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Аргентина – Хорватия: анонс матча Чемпионата мира 2018

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Хорватия – Аргентина анонс матча Чемпионата мира 2018
Хорватия – Аргентина анонс матча Чемпионата мира 2018

Матч Аргентины и Хорватии претендует на статус одного из главный во втором туре Чемпионата мира. "Способствовали" этому сами аргентинцы, которые довольно неожиданно сыграли вничью со сборной Исландии. Хорваты же без лишних проблем разобрались со сборной Нигерии и возглавили группу D.

Если сборная Аргентины хочет в итоге выйти из группы с первого места, им надо выигрывать этот матч. Другой результат будет воспринят как провал.

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После матча со сборной Исландии на аргентинцев давление лишь усилилось. Особенно на капитана Лионеля Месси, который мог принести победу "альбиселесте", но не реализовал пенальти. По словам его мамы, Лео плачет из-за этого.

Кроме того, неудачная игра заставляет тренера Аргентины Сампаоли прибегнуть к ротации состава, чтобы "оживить" игру команды.

Зато сборная Хорватии подходит к матчу в позитивном настроении. Не может ей повредить и отправка домой бывшего игрока "Днепра" Николы Калинича. Тренер хорватов Далич принял такое решение после того, как форвард отказался выходить на замену.

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Стоит отметить, что Аргентина и Хорватия уже играли в одной группе на Чемпионате мира. Было это в 1998 году во Франции. Тогда Аргентина одержала три победы в группе, где кроме хорватов выступали еще сборные Ямайки и Японии. Хорваты с двумя победами вышли со второй строчки, и дошли до полуфинала, обыграв в плей-офф Румынию и Германию, уступив Франции и выиграв матч за третье место у сборной Нидерландов. Аргентинцы же тогда вылетели в четвертьфинале после матча с теми же голландцами.

Теги: ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
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