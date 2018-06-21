Хорватия разгромила Аргентину на чемпионате мира

Сборная Хорватии забила три гола в ворота сборной Аргентины. "Клетчатые" обеспечили себе выход в плей-офф, в то время как аргентинцы оказались в шаге от вылета из турнира.

Если в первом тайме обе команды показали добротный футбол, но без забитых голов, то во втором тайме "альбиселесте" пропустили трижды.

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Хотя еще в первом тайме хорваты имели немало возможностей забить в ворота аргентинцев. Больше всего старался Манджукич. У аргентинцев за атаку отвечал Агуэро.

Лучшую возможность в первые 45 минут матча потерял Перес. Момент ему "создал" Ловрен неудачно блокировал Агуэро. Форвард сумел пробить по воротам Субашича, от которого мяч отлетел к Пересу. Последний пробивал почти по пустым воротам, но не попал – мяч прошел рядом со штангой.

Все самое интересное команды отложили на второй тайм. А началось все с ошибки голкипера аргентинцев. В атаке, которая, казалось, уже потеряна для хорватов, Кабальеро неосторожно решил перебросить Ребича, который находился в штрафной соперников. Сделал это вратарь сборной Аргентины настолько неудачно, что фактически сбросил мяч на ногу нападающему. Форвард же пробил в касание с лёта.

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Аргентинцы усилили давление на ворота хорватов. Но каждый раз им не хватало точности. На стороне хорватов находилось и везение. Невезение сопровождало аргентинцев. На восьмидесятом минуте второй гол в матче забили их соперники. Модрич получил мяч перед штрафной соперников, "качнул" несколько раз Отаменди и мощно пробил под самую штангу. Кабальеро не заметил момент удара, поэтому запоздал с прыжком.

"Добил" аргентинцев Ракитич. До этого он мог отличиться со штрафного, но мяч попал в крестовину. Но уже в добавленное арбитром время Ракитич все таким забил. Сначала его удар с линии штарфного заблокировали аргентинцы, но мяч отскочил к Ковачичу, который откатил снова под удар партнеру. На этот раз Ракитич пробивал уже почти по пустым воротам (на линии находился только защитник), и не ошибся.

Хорватия громит сборную Аргентины и обеспечивает себе выход в плей-офф. Для Аргентины все решится в последнем туре. Пока у команды одно очко и игра со сборной Нигерии.

Хорватия – Аргентина 3:0

Голы: Ребич, 53, Модрич, 80, Ракитич, 90+1