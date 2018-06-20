Аргентина – Хорватия: прогноз на матч Чемпионата мира

Сборные Хорватии и Аргентины к матчу Чемпионата мира подходят с разным настроением. Хорваты победили и возглавили группу D, в то время как аргентинцы набрали лишь одно очко и потеряли шанс на победу, не реализовав пенальти.

После неожиданной ничьей с Исландией, сборная Аргентины уже не является явным фаворитом со сборной Хорватии в матче второго тура Чемпионата мира. Букмекерская контора Willaim Hill принимает ставки на победу аргентинцев с коэффициентом 2,15. Коэффициент на победу сборной Хорватии – 3,60. Ничья – 3,20.

Читайте также: Мать Месси: Иногда Лео страдает и плачет из-за Кубка мира

После того, как Лионель Месси не забил пенальти в матче с Исландией, ставка на то, что он отличится в матче с хорватами, а Аргентина выиграет, принимается с коэффициентом 3,00.

Значительно больший коэффициент (следовательно меньше шансов на победу) дает PariMatch относительно сборной Хорватии – 4,40. Победа сборной Аргентины имеет незначительное изменение – 2,10. Как и ничья – 3,30.

В "Фаворит" победу сборной Хорватии отметили коэффициентом 4,05. Победа сборной Аргентины – 2,07. Ничья – 3,35.

"Тотал больше 1,5" в матче – 1,35.