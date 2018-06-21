Аргентина – Хорватия: видео голов и моментов матча

Аргентина в матче против сборной Хорватии пропустила первой. Гол "альбиселесте" сами себе привезли.

Гол оказался и несколько курьезным для зрителей, и достаточно болезненным для аргентинцев. И возник на пустом месте. Дальний пас с половины поля на хорвата Ребича перехватил Меркадо и отдал на своего вратаря. Кабальеро решил в касание отдать пас на своего защитника, перебросив через хорватского форварда. Но сделал это довольно неудачно, сбросив мяч под удар сопернику. Ребич моментом воспользовался сполна – мощно пробил слета под перекладину ворот.

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Гол Ребича в ворота Аргентины

Впоследствии хорваты забили и второй. Автор гола – Модрич. Получив мяч перед штрафной, полузащитник "качнул" Отаменди несколько раз, а после того пробил из-под защитника. Кабальеро не сумел дотянуться до мяча.

Гол Модрича