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Аргентина – Исландия: букмекеры назвали фаворита матча Чемпионата мира

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Аргентина – Исландия прогноз на матч Чемпионата мира 2018
Аргентина – Исландия прогноз на матч Чемпионата мира 2018

Сборные Аргентины и Исландии сыграли матч на Чемпионате мира 2018 года в России.

Именно последних William Hill считают явным фаворитом этого матча. Коэффициент на их победу – 1,30. Победа исландцев – 10,00. Ничья в 5.00.

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Как и в случае со сборными Франции и Австралии, наиболее вероятная победа Месси и компании 2: 0 – 5,00, в то время как минимальная победа 1: 0 – 5,80. Далее следуют 3: 0 – 7,50 и 2: 1 – 8,50. Ничья 1: 1 получила 9,00, а победа Исландии 1: 0 – 17,00.

Вероятность того, что забьет Месси, довольно велика – коэффициент 1,70. Голы Игуаина и Агуэро получили коэффициент 1,95. Гол Дибалы – 2,10. Среди исландцев наиболее вероятный автор гола – Финнбогасон – 3,80.

В PariMatch коэффициент на победу Аргентины – 1,35, Исландии – 10,00. Ничья – 5,10.

Однако относительно точного счета, то не столь большой разрыв в коэффициентах на победу Аргентины 1: 0 и 2: 0 – 5,50 и 5,40 соответственно. В то время как 3: 0 – 7,80. По Исландии – это минимальная победа 1: 0 – 18,00. Ничья 1: 1 – 9,60, а 0: 0 – 11,00.

По количеству забитых голов, то "тотал больше 1,5" – 1,32, а "тотал больше 2,0" – 1,51. "Тотал больше 2,25" получил 1,75.

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Букмекеры из "Фаворит" на победу Аргентины поставили коэффициент 1,34, а на Исландию – 10,75. Ничья – 5,25.

"Тотал больше 0,5" оценен в 1,03, а "тотал больше 1,5" – 1,23. Есть вероятность, что будет забито 2 и более голов – "тотал больше 2,0" – 1,35.

При этом относительно точных счетов, то победа Аргентины 2: 0 – 5,25, а 1: 0 – 6,00. Разгром в исполнении Аргентины 3:0 – 7,50. Ничьи 0: 0 и 1: 1 – очень близкие – 9,75 и 9,50 соответственно. Минимальная победа Исландии 1: 0 – 16,00.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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