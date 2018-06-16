Аргентина – Исландия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Сборные Аргентины и Исландии сыграли матч на Чемпионате мира по футболу 2018. Первыми вперед вышла сборная Аргентины. За нее отличился Серхио Агуэро.

Аргентинский форвард отметился еще на 20-й минуте, когда на штрафной площадке подхватил мяч и пробил по воротам. При этом ему пытались помешать сразу двое защитников, которые были перед ним, но не сумели ничего сделать. Вратарь же к мячу на дотянулся после мощного удара.

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Гол Агуэро в ворота Исландии

До этого опасно пробивал Месси, но мимо.

Штрафной в исполнении Месси

Но вскоре сборная Исландии сравняла счет. Автор гола – Финнбогасон, который в касание пробил после того, как мяч попал к нему во время атаки.

Гол Финнбогасона в ворота сборной Аргентины

Самые лучшие моменты первого тайма

Выйти вперед в этой игре сборная Аргентины могла благодаря пенальти, который был назначен за нарушение на Месси. Но сам форвард не реализовал удар с 11-метровой отметки. Его удар отразил вратарь Йохан Берг Гудмундсон.

Месси не забил пенальти в ворота Исландии