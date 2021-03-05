Мэр городка Роке-Перез в Аргентине Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался российской вакциной. Сделал он это, держа портрет Путина в руках.

Соответствующее фото мэр провинциального городка опубликовал в своем твиттере. На нем видно: во время того, как медик вкалывает ему в руку шприц, он держит портет Путина.

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"Горжусь Путиным"

Мэр подписал свое фото словами: Говорили, что нас хотели отравить, а нам спасают жизни ", – написал Хуан Карлос Гаспарини.

¡¡ Recibí la vacuna GRACIAS !! @alferdez.@Kicillofok @CFKArgentina

Decían que nos iban a envenenar y nos están salvado la vida pic.twitter.com/SbvHHe3v2R — Chinchu Gasparini (@Gasparini_RP) March 3, 2021

Чиновник также поблагодарил президента Альберто Фернандесу, вице-президенту Кристине Киршнер и губернатору Акселю Кичиллофу.

Фото, которое он распространил в социальных сетях, вызвало споры. В комментариях пользователи критикуют мэра за такую ​​выходку. Он в ответ отметил, что гордится Путиным.

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