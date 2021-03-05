В Аргентине мэр привился "Спутником V" с портретом Путнина в руках
Мэр городка Роке-Перез в Аргентине Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался российской вакциной. Сделал он это, держа портрет Путина в руках.
Источник:твиттер Chinchu Gasparini
Соответствующее фото мэр провинциального городка опубликовал в своем твиттере. На нем видно: во время того, как медик вкалывает ему в руку шприц, он держит портет Путина.
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"Горжусь Путиным"
Мэр подписал свое фото словами: Говорили, что нас хотели отравить, а нам спасают жизни ", – написал Хуан Карлос Гаспарини.
Чиновник также поблагодарил президента Альберто Фернандесу, вице-президенту Кристине Киршнер и губернатору Акселю Кичиллофу.
Фото, которое он распространил в социальных сетях, вызвало споры. В комментариях пользователи критикуют мэра за такую выходку. Он в ответ отметил, что гордится Путиным.
В каких странах прививают русским "Супутникоы V"
- Россия зарегистрировала свою вакцину "Спутника V" еще до завершения клинических испытаний. Российские биофизики заявили о том, что препарат не стоит массово применять.
- Однако вакцинация в России и еще ряде стран продолжается.
- По данным Der Spiegel после вакцинации в России загадочно умерли 4 человека.
- Вакцинацию этим препаратом уже начали в Черногории, Словакии, Сирии, Армении, Беларуси, Венгрии.
- В Украине российскую вакцину официально запретили использовать.
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