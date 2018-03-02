Аргумент против Кремля, – Порошенко отреагировал на историческое решение США насчет "Джавелинов"

Президент Украины Петр Порошенко убеждает, что фронт международной военной поддержки Украины открыт. А произошло это благодаря его договоренностям с американским руководством и благодаря двухпартийной поддержке Конгресса.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

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"Вдохновляющая новость из США. Украина получит то, о чем давно говорили, но не подтверждали, — "Джавелины"! Согласно моим договоренностям с американским руководством и благодаря двухпартийной поддержке Конгресса это становится реальностью. Фронт международной военной поддержки Украины открыт!" — подчеркнул украинский гарант.

По его словам, это оружие в руках украинских военных станет дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии на Донбассе.

"Благодарен Президенту Дональду Трампу и всей команде поддержки Украины за важное историческое решение. Только единством и солидарностью можно остановить российского агрессора и уберечь свободный мир от его маниакальных амбиций!" — добавил Порошенко.

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что Госдеп США принял решение о предоставлении Украине разрешения на приобретение переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".