Захоронение примерно 15 века раскопали на Мамай-горе. По мнению историков, в нем был кочевник с Востока или Крыма.

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Как определили, кому принадлежит

То, что этот человек был одним из кочевников, нельзя сказать наверняка. Однако такой вывод сделали, поскольку именно эти люди в 15 веке контролировали одну из крупнейших переправ Нижнего Приднепровья. Это давало им большое политическое и экономическое влияние на эту территорию. Также, следует заметить, что копыто лошади тоже может на это указывать, поскольку именно это животное было основным средством передвижения кочевых народов.



Археологи, которые нашли захоронение на Мамай-горе / Фото "Информатора"

Какие находки были там раньше

На этой горе уже проводили много раскопок, которые также были достаточно успешными. В общем там уже находили примерно 150 похожих захоронений. Чаще всего в них не было никакого инвентаря.

Однако иногда с телами все же закапывали монеты и украшения. Такие находки имели наибольшее историческое значение, поскольку позволяют узнать особенности экономических, политических и культурных связей этого народа с соседями.

Также в захоронениях этого народа археологи встречали останки костей овец, лошадей и коров. Это свидетельствует о том, что тип их хозяйствования переходил от кочевого к полукочевому.

Расположение Мамай-горы, где нашли захоронение / Карта google