Археологи нашли в Иордании хлеб, которому более чем 14 000 лет
В Иордании археологи раскопали сожженые остатки хлеба, который был испечен по современным рецепту более 14,4 тысячи лет назад.
Об этом сообщается в докладе Национальной академии наук.
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Древнюю находку откопали в пустыне.
Итак, теперь мы знаем, что хлебобулочные продукты были изготовлены задолго до развития сельского хозяйства,
– сказал археоботанист университета Копенгагена Амайя Арранс Отагеу.
Отмечается, что производство хлеба в те времена могло бы способствовать аграрной революции периода неолита.
В ходе научного анализа исследователям удалось установить, что микроскопические частицы были изготовлены с использованием смеси злаков, собранные, переработанные и приготовленные по методу современной выпечки.