Археологи нашли в Иордании хлеб, которому более чем 14 000 лет

В Иордании археологи раскопали сожженые остатки хлеба, который был испечен по современным рецепту более 14,4 тысячи лет назад.

Об этом сообщается в докладе Национальной академии наук.

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Древнюю находку откопали в пустыне.

Итак, теперь мы знаем, что хлебобулочные продукты были изготовлены задолго до развития сельского хозяйства,

– сказал археоботанист университета Копенгагена Амайя Арранс Отагеу.

Отмечается, что производство хлеба в те времена могло бы способствовать аграрной революции периода неолита.

В ходе научного анализа исследователям удалось установить, что микроскопические частицы были изготовлены с использованием смеси злаков, собранные, переработанные и приготовленные по методу современной выпечки.