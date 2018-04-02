Археологи представили уникальные древние писанки

Археологи показали одни из древнейших писанок Галичины 10-13 века. Их нашли в древнем городище Плиснеск. Сейчас это Бродовский район Львовской области. Кроме того ученые анонсируют, что в этом году намерены раскопать новые части курганов и городища.

Их нашли в курганах варяжской знати. Керамические, с шариками-погремушками внутри, писанки были языческими оберегами.

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Писанки являются очень хорошим примером двоеверия, которое господствовало здесь в 11-12 веках. То есть когда после завоевания хорватских земель Галичины Владимиром Святославичем, здесь начинает внедряться христианство, внедряется оно довольно медленно и церковь пыталась адаптировать эти языческие символы к своим канонам,

– рассказал работник заповедника Древний Плиснеск Виталий Ляско.

Кроме того археологи показали вещи, которые выкопали на языческом капище в Плиснеске – ритуальный нож, фибулы, украшения.

С христианских времен имеются фрагменты плитки с пола церкви, выросшей на месте языческого святилища. Все эти вещи доступны для обозрения в музее университета имени И. Франка. А тем временем археологи уже готовятся к новому сезону экспедиции.

Плиснеско-славянское и древнерусское городище по территории больше тогдашнего Киева в несколько раз. Город датируют 7-10 веком, его сжег Владимир Великий и с тех пор до нас дошли курганы с захоронением варяжской дружины.