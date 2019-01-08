Архиепископ объяснил, повлияет ли получение Томоса на переход священников бывшей УПЦ МП в ПЦУ

После того, как Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии, священнослужители бывшей УПЦ Московского Патриархата могут спокойно и без давления переходить в новообразованную независимую Украинскую церковь.

В этом убежден экзарх Вселенского патриархата, архиепископ Даниил Памфилийский, передает "Прямой".

Читайте также: Как украинцы встретили Томос в Киеве и как реагировали в УПЦ МП

На вопрос, смогут ли спокойно и без давления священнослужители Московского патриархата переходить в украинскую автокефалию, экзарх ответил утвердительно.

Я уверен, что именно это и случится. Многие священнослужители, архиереи и миряне ждали, когда Православная Церковь Украины получит собственную независимость. Когда Константинопольская церковь-мать провозгласит миру раз и навсегда, что восстановлена историческая справедливость. Она случилась. Теперь дело за иерархами, священнослужителями, мирянами Украинской православной церкви, которые неоднократно говорили, что они являются частью поместности нашей церкви,

– отметил Даниил Памфилийский.

Напомним, сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. После Объединительного собора, который состоялся 15 декабря, к ПЦУ решили перейти уже около 40 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. К слову, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, перешедшие под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

Как создавали Православную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.



6 января 2019 года Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии.

Украина получила Томос об автокефалии: смотрите видео