Архимандрит из Афона ехал на интронизацию Епифания и исчез в Киеве: что об этом известно

2 февраля ряд СМИ сообщил, что настоятель патриаршего монастыря Ватопед на Афоне архимандрит Ефрем прибыл в Киев, чтобы принять участие в интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания, однако впоследствии исчез. Оказалось, что священнослужитель с сердечным приступом попал в одну из частных клиник столицы, а затем его перевезли в больницу за рубежом.

Информацию о госпитализации Ефрема, в частности, сообщила журналистка Соня Кошкина на своей странице в Facebook. По ее словам, причина обращения к медикам – у Ефрема были проблемы с сердцем.

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Также она сообщила, опубликовав соответствующее фото, афонского архимандрита в больнице посетил Епифаний.

Глава ПЦУ Епифаний и настоятель патриаршего монастыря Ватопед на Афоне архимандрит Ефрем

Так, глава ПЦУ выразил радость от встречи с настоятелем знаменитого афонского монастыря и выразил опасение за состояние его здоровья. Кроме того, Епифаний поздравил отца Ефрема в Киеве и пожелал ему скорейшего выздоровления и многих лет.

Ефрем, со своей стороны, поздравил киевского митрополита с избранием и интронизацией, а также пожелал ему успешного служения в качестве предстоятеля Православной церкви Украины.

В тот же день, 2 февраля, в Украинской православной церкви Московского патриархата сообщили, что Ефрема перевезли на лечение в одну из зарубежных клиник. Однако, куда именно, в церкви не сказали. В то же время здесь подтвердили, что его госпитализировали в Киеве с сердечным приступом.

Отец Ефрем – один из самых уважаемых афонских старцев. Является настоятелем Ватопедского монастыря, считающегося одним из крупнейших на Афоне. Имеет колоссальный авторитет в Церкви. Учитывая, что ни одна поместная церковь ПЦУ пока не признала (их всего 14, мы стали 15-ми), приезд Ефрема на интронизацию Епифания был гиперзначимым и гиперзначительным событием. Ехать его благословил сам Варфоломей. Когда об этом узнали в России, там началась истерика. Для них Ефрем – почти, как Кирилл: они все к нему довольно часто ездят на Афон, для многих представителей мордорской "элиты" он является исповедником. И сам факт, что он прибудет в Киев, благословит Епифания – этого в России никак не желали,

– подчеркивает Соня Кошкина.

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Участие в интронизации Епифания из-за проблем со здоровьем не смог принять и почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет.

Как рассказал представитель бывшей УПЦ КП архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий (Зоря), у Филарета существенно повысилось давление, поэтому ему запретили находиться вне больницы, поэтому сейчас за ним следят медики.

Как создавали Православную церковь Украины(ПЦУ)?

19 апреля 2018 года Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.

11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле решил предоставить Томос об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху.

15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, а кафедральным храмом – Михайловский Златоверхий собор.

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. На следующий день, 6 января, исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ.

ИНТРОНИЗАЦИЯ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ ПЦУ ЭПИФАНИЯ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ