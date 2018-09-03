Архитектор Кернеса отказывается свидетельствовать по делу о смертельном ДТП

Бывший главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий не дает показаний по делу о смертельном ДТП с его участием, которое произошло на Харьковщине 19 августа.

Днем 19 августа на трассе Харьков – Волчанск произошла ужасная авария, в которой погибли трое людей.

Смотрите также: Появилось видео с места смертельного ДТП под Харьковом с архитектором Чечельницким

За рулем автомобиля Lexus, который столкнулся с автомобилем "ВАЗ", находился 64-летний бывший главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий.

Тогда в аварии погибли трое человек, которые находились в легковушке.

3 сентября в полиции Харьковщины сообщили, что Чечельницкий не дает показаний по этому делу, пишет "Интерфакс-Украина".

64-летний водитель авто Lexus отказался свидетельствовать на основании статьи 63 Конституции Украины,

– отметили в отделе коммуникации полиции области.

Правоохранители подтвердили, что подозреваемых в этом деле пока нет. Следователи назначили ряд экспертиз, в частности медицинскую, трассологическую и транспортную.