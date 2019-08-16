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      Архитектор, который спас культовую святыню Украины

      Сделано в Украине 40 Читати новину українською

      В сентябре 1941 года немецкие войска все ближе подступали к украинской столице. Они были убеждены, что город займут, поэтому советское руководство отступало и минировало электростанции, почтамт, телеграф и конечно мосты. Под прицел попали Успенский собор и София Киевская. Последняя же уцелела, но только благодаря везению и настойчивости украинского архитектора – Алексея Повстенко.

      Советской власти было безразлично сохранение исторических памятников, они хотели устроить немцам "сюрприз". Все мины были радиоуправляемые, то есть взрыв должен был прозвучать в момент, когда новые хозяева займут Киев, и соответственно перевести на них всю ответственность.

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      Заложили мины и под Крещатиком и Успенским собором. На очереди была София. Грузовик въехал во двор святыни, солдаты поспешно начали разгружать взрывчатку. Навстречу вышел директор Алексей Повстенко. На вопрос, где здесь подвалы, тот убедительно ответил, что в Софии их нет, а соответственно взрывчатку не спрячешь.

      Повстенко, конечно, соврал, потому что под собором были усыпальницы митрополитов. Каким-то чудом ему удалось убедить солдат не минировать собор. И несмотря на приказ их грузовик развернулась.

      Зруйнований Успенський собор
      Разрушенный Успенский собор

      А уже через несколько дней по Киеву прогремела серия взрывов, пламя охватило весь центр города. Крещатик был разрушен. В видеоеженедельниках немецкая пропаганда рассказала о советских минах и, отсняв дома простых людей, иронично заметила, что так выглядит рай рабочих и крестьян. Немецкие коменданты тщательно отсняли разрушеные объекты, особенно сосредоточившись на Киево-Печерской Лавре. София же осталась невредимой.

      Вскоре директор Софийского заповедника попал в немецкий концлагерь, а после освобождения уехал в США. Обычно эмигранты начинали с черных работ, но Повстенко был настолько известным в профессиональных кругах, что его сразу принимают ведущие архитектурные бюро: украинец будет разрабатывать фасады музея Смитсоновского института и дом Корейского посольства.


      Алексей Повстенко

      В 1959 году американцы взялись за расширение Капитолия. Здание Конгресса США построили еще в 1800 году, поэтому все понимали, что масштабная перепланировка помещений неизбежна. Нужно было собрать профессиональную команду. Повстенко стал третьим главным архитектором Капитолия. Одна из первых задач – проект интерьера вестибюля и гостиной для приема выдающихся гостей.

      Украинец наслаждался работой, ведь едва ли не впервые его вообще не ограничивали в ресурсах: по первой просьбе ему доставляли лучшие образцы мрамора, орнаментальной металла или бронзы.

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      Несмотря на рабочий азарт Повстенко признавался, что американские боссы умеют загружать своих подчиненных и ему нередко приходится работать до полуночи. Его так и запомнят – Зодчий Капитолия, который отдал развитию Конгресса 13 лет. Зато о поступке 1941 года знали лишь единицы.

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      Теги: Новости Украины Новости США Война Новости Киева История СССР Собор Взрыв Сделано в Украине
      Источник: 24 канал
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