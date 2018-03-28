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Архитектор оценил вероятность повторения в Украине трагедии Кемерово

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Виктор Глеба
Виктор Глеба / Соцсети

Сейчас ни один из 125 торговых и развлекательных центров Киева не соответствует государственным строительным нормам, поэтому, если произойдет возгорание, то любой из ТЦ не выстоит больше, чем 15 минут.

Такое мнение высказал архитектор Виктор Глеба во время пресс-конференции в Киеве.

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"Ни один из 125 торговых и развлекательных центров Киева не соответствует государственным строительным нормам. Это ключевой момент... Ни один из наших ТЦ, как и в Кемерово, не соответствует транспортным нормам подъезда пожарных машин", – отметил он.

По его словам, согласно нормам огнестойкости, между капитальными стенами торгового центра должна быть площадь в 2,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, как утверждает специалист, между капитальными стенами не должно быть алюминиевых и пенопластовых перегородок.

Должны быть капитальные стены первого уровня пожарной устойчивости. Но ни одна из наших перегородок в супермаркете, гипермаркете или торговом центре не соответствует этим требованиям. Поэтому ни одна из перегородок в любом украинском ТЦ не выстоит дольше 15 минут, если будет пожар. И как сработает капельно-воздушная сигнализация, уже не имеет смысла. Человек просто задохнется от токсичных выбросов горения пластика и других материалов, применение которых запрещено в ТЦ, но они у нас используются повсеместно,
– добавляет он.

Поэтому, Глеба сделал вывод, что "любой торговый центр в Киеве может повторить судьбу "Зимней вишни" в Кемерове".

Напомним, накануне Кабмин разрешил Государственной службе чрезвычайных ситуаций проверять объекты с высокой степенью риска, в число которых входят и торгово-развлекательные центры.

Теги: Пожар в Кемерово Новости Украины Чрезвычайное происшествие Новости Киева Пожар
Источник: 24 Канал
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