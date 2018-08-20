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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Архитектору Кернеса и вероятному виновнику смертельного ДТП до сих пор не объявили подозрение

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В воскресенье, 19 августа, на Харьковщине произошла смертельное авария – столкнулись Lexus и ВАЗ, водитель и двое пассажиров последнего погибли. В полиции сообщили, что за рулем внедорожника был Сергей Чечельницкий, чиновник из городского совета.

"ВАЗ" несколько раз перевернулся, женщину с заднего сиденья выбросило на три метра из машины и она погибла, как и водитель. Еще одна пассажирка умерла по дороге в больницу. "Лексус" от удара отбросило на 200 метров от места столкновения.

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В полиции подтвердили: за рулем внедорожника был чиновник Харьковского городского совета Сергей Чечельницкий. Он является советником Харьковского городского головы. В 2017 году Печерский райсуд Киева уволил его с должности заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры, сейчас чиновник – один из подозреваемых по делу о хищении городской земли.

Чиновник Харьковского городского совета Сергей Чечельницкий

Вместе с ним на скамье подсудимых  – его подопечный, заместитель мэра и трое основателей пресловутых кооперативов, на которых распределяли гектары. Речь идет об 11 участках, большинство из которых расположены в престижных районах Харькова.

Можно сказать, что Чечельницкий – один из главных фигурантов "кооперативной схемы", благодаря которому, собственно, и стала возможной реализация этой схемы. Схемы, которая отобрала у Харькова тысячу гектаров земли,
– сообщил председатель Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах.

По примеру Харькова таким же образом начали "дарить" коммунальные земли и в других областях Украины. А чиновник продолжает участвовать в жизни Харькова. Пока Чечельницкому подозрение в совершении аварии не объявили. "Пока не будут проведены соответствующие экспертизы, пока не будет изучено движение и скорость транспортного средства, следователи подозрение не будут объявлять. Однако мы работаем и проверяем ту информацию, которая поступила от очевидцев", – пояснил начальник Нацполиции Харьковской области Олег Бех.

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Чечельницкий ехал из Харькова в свой дом в пригороде. По данным декларации, он имеет недвижимость в селе Прилипко Волчанского района. Предварительные данные следствия свидетельствуют: "Лексус" двигался по главной дороге и водитель "ВАЗа" должен был его пропустить. Местные водители называют перекресток крайне сложным – при въезде со второстепенной дороги машин на главной не видно. Кто является виновником аварии – следователи пока сказать не готовы.

Первая версия – это нарушение правил водителем "ВАЗа". Вторая – нарушение правил водителем "Лексуса". И третья –нарушение обоими водителями,
отметил начальник следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Чиж.

Для выяснения деталей аварии пока предназначен ряд экспертиз. Известно, что оба водителя были трезвые. Дело квалифицировали как "нарушение правил движения, повлекшее смерть трех лиц". За это виновнику ДТП грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением прав на три года.

Теги: Новости Украины Полиция Новости Харькова Коррупция Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
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