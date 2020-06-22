Государственный архив СБУ и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии". В ней опубликовали документы от начала 1970-ых и до ноября 1986 года – введение в эксплуатацию объекта "Укрытие" ("Саркофаг") после катастрофы.

Издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликовали впервые, сообщает пресс-служба СБУ.

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Презентовали книгу символично в Чернобыльской зоне отчуждения с онлайн-трансляцией на странице Украинского института национальной памяти.

Директор Отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут рассказал о содержании книги.

Какие документы вошли в новую книгу:

сообщения об авариях, которые произошли до 1986 года, однако были скрыты;

транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля;

экземпляр первого сообщения об аварии;

информация о начале расследования и строительстве "Саркофага".

Глава Украинского института нацпамяти Антон Дробович добавил, что по этим материалам можно лучше понять трагедию.

Это позволит человечеству расширить доступ к правде о преступлениях тоталитарной системы и усвоить правильные уроки,

– отметил Дробович.

По мнению заместителя главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Максима Шевчука, книга снимает часть дискуссий относительно того, как была построена, как работала станция, а также о самой аварии.

Презентация книги / Фото СБУ

Книга является второй в серии

Документы в книге опубликованы на языке оригинала в хронологической последовательности.

"Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии" – это совместный проект Отраслевого государственного архива СБУ, Института истории Украины НАН Украины и Украинского института национальной памяти.

Издание является продолжением серии документальных книг. Первую опубликовали весной 2019 года. Она содержит 210 документов.

Скачать первую книгу можно по ссылке. Прочитать второе издание можно здесь.

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Что известно о Чернобыльской катастрофе? Серия взрывов и пожар на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошли 26 апреля 1986 года. Тогда более 10 тысяч человек погибли в день катастрофы или в течение нескольких недель после нее. В целом количество пострадавших в результате этой катастрофы оценивают миллионами людей.



Авария в Чернобыле в цифрах / Инфографика 24 канала