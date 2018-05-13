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Архивные снимки и чувственные сообщения: как знаменитости поздравили родных на День матери

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День матери 2018: звездные поздравления с праздником
День матери 2018: звездные поздравления с праздником / Корреспондент

Ежегодно во второе воскресенье мая мир отмечает День матери. В 2018-м праздник пришелся на 13 мая. К приветственному флеш-мобу для родного человека, которая дала жизнь, присоединились отечественные и голливудские звезды.

Праздничные сообщения появились на Instagram-страницах знаменитостей. Модели и актрисы, певицы и светские львицы нежно поздравили мамочек с Днем матери, добавив милые фотографии.

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Сайт "24" решил подобрать материалы, которые не могут не растрогать.

Эмили Ратаковски

Модель Эмили Ратаковски, которая любит публиковать пикантные снимки, очаровала милой фотографией с мамой. Звезда лежит на кровати рядом с матерью и мило улыбается ей.

Счастливого Дня матери, самая главная женщина в моей жизни. Твоя любовь – это самая магичная вещь во Вселенной, за это я всегда буду благодарной дочерью,
– написала модель.

 

Джамала

Певица Джамала, которая 27 марта впервые стала мамой, теперь знает, насколько сложно выполнять эту работу ежедневно. Однако от материнства артистка получает удовольствие, демонстрируя семейную идиллию. В День матери Джамала разместила милое фото, на котором изображена ее мама Галина Тумасова и новорожденный Эмир-Рахман.

 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

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Леся Никитюк

Украинская телеведущая Леся Никитюк, как всегда, с чувством юмора подошла к созданию поздравления для своей мамы.

"Думала, уже не поздравлю? Мамочка, моя жемчужина Подолья, люблю тебя. Как минимум, 10 тысяч закатов и рассветов встретим в разных странах мира! Обещаю", – забавно написала Леся Никитюк, поздравив всех женщин с этим праздником.

 

Джиджи Хадид

Одна из самых известных манекенщиц мира Джиджи Хадид опубликовала редкое фото с сестрой Беллой и мамой Йоландой. Черно-белый снимок стал своеобразной открыткой для поздравления. "Мы любим тебя больше, чем мир может выразить это словами. Ты – это все", – трогательно написала Джиджи Хадид.

 

Дженнифер Лопес

Певица и актриса Дженнифер Лопес тронула нежными словами для своей мамы.

С Днем матери! Ты зажигаешь каждую комнату своей энергией и радостью. Ты заставляешь меня смеяться так, как никто другой не может, и я настолько благодарна, что именно ты моя мать. Ты неотъемлемая частичка всего, что я имею. Ты заставила меня верить, что я могу достичь чего угодно, поэтому без тебя я бы не была той, кем является сегодня. Люблю тебя всем сердцем,
– написала Дженнифер Лопес.

 

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Tayanna

Певица Татьяна Решетняк, более известная как Tayanna, также присоединилась к флеш-мобу, разместив милое фото мамы на странице в социальной сети. Звезда, которая тщательно скрывает своих родных от СМИ, показала милый снимок и призналась в любви к матери.

 

Ники Минаж

Голливудская актриса и певица Ники Минаж разместила в соцсети архивное фото, которое, по ее словам, попросила опубликовать ее мама. Звезда исполнила просьбу матери и поздравила ее с особым праздником.

 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

 

Ольга Фреймут

Телеведущая Ольга Фреймут поделилась с подписчиками снимком с мамой и свекровью. Украинская знаменитость поздравила родных с Днем матери и всех мам.

 

Эшли Грэм

Популярная американская модель Эшли Грэм тронула заметкой, в которой рассказала, как мама учила ее впервые наносить макияж.

"Когда была маленькой, любила смотреть, как моя мама делает макияж. Она позволила мне попробовать все свои губные помады и научила меня правильно жить и превращать все в развлечения. Для меня она всегда будет самой красивой женщиной в мире", – отметила Эшли Грэм.

 

Теги: LifeStyle День матери Джамала Эшли Грем Джиджи Хадид Дженнифер Лопес Ольга Фреймут
Источник: 24 Канал
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