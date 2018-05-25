Ариана Гранде, на концерте которой произошел теракт, сделала памятную татуировку

Американская актриса и певица Ариана Гранде, у которой 22 мая 2017 года на сольном концерте в Манчестере произошел теракт, через год после трагедии решила сделать татуировку.

Соответствующее фото 24-летняя звезда опубликовала в своем Twitter несколько дней назад, – в день годовщины трагедии. На нем она показала свое символическое тату в виде пчелы, поскольку это насекомое является символом города Манчестер.

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"Forever "("Навсегда") говорится в подписи Гранде к новому фото

Думаю о вас всех сегодня и каждый день. Люблю вас и в этот тяжелый день отправляю вам свет и тепло, которое есть у меня,

– прокомментировала годовщину трагедии Ариана.

thinking of you all today and every day I love you with all of me and am sending you all of the light and warmth I have to offer on this challenging day — Ariana Grande (@ArianaGrande) 22 травня 2018 р.

Напомним, что 22 мая 2017 года на "Манчестер Арене" произошел ужасный теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека, более 120 получили ранения.



Ариана очень тяжело пережила этот случай – долгое время она была в депрессии, потом вернулась в Великобританию, посетила раненых и дала в Манчестере бесплатный концерт в память всех погибших на ее концерте.



Меньше чем через год она снова вернулась на сцену и готовит к выпуску новый альбом, в котором она вместила все свои переживания после трагедии.