"Хочешь работать –терпи": учительница из Киева рассказала о домогательствах, после которых ее уволили

Учительница химии Анна Аринархова рассказала свою историю харассмента со стороны соучредителя образовательного учреждения. Женщину уволили, когда она начала давать отпор шуткам сексуального характера и неуместным намекам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Анны Аринарховой в фейсбук. Отметим, что преподавательница дважды попадала в Топ-50 премии Global Teacher Prize Ukraine в 2024 и 2021 годах.

Смотрите также "Ящик Пандоры – открыт": десятки девушек делятся историями о домогательствах профессора Лося

Аринархова рассказала о харассменте в школе Базис

Анна Аринархова рассказала, что негативный опыт связан с работой в Научно-исследовательской школе Базис. Речь идет о домогательствах со стороны ее соучредителя Юрия Белецкого. Анна рассказала, что очень любила работу в школе, в которой работала в течение четырех лет, а среди ее учеников были призеры Олимпиад по химии разных уровней.

Неидеальной школу делало только одно – постоянные комментарии от основателя школы Юрия Билецкого типа: "Какая у Аринарховой сексуальная внешность", "Аринархова, а правильно говорить, что ты очень сексуальная в сапогах или что у тебя очень сексуальные сапоги?" (верите, обычные черные сапоги), "Смотрите, какая Аринархова сексуальная в лабораторном халате, надо, чтобы у нас было больше лабораторных", "Что за безобразие, что в Базисе нет секса!",

– вспоминает женщина.

Учительница рассказывает, что ее ошибкой было то, что она сразу не установила границы. На четвертом году работы, когда женщину разъедало изнутри, она вслух заявила, что ей такое общение не нравится. На что она получила ответ, будто это только "шутки".

Юрий начал публично мне грубить, показательно "затыкать рот", не давать высказать свое мнение на рабочих совещаниях или внерабочих разговорах в учительской. На мой протест, что я заслуживаю уважения в общении, а не публичные "порки", мне ответили: "Тебя слишком много",

– вспоминает Анна.

В личной разговор Юрий сказал, что "он немотивирован" оставить Анну работать в Базисе. В апреле прошлого года ей начали искать замену, а в конце учебного года уволили с работы с формулировкой: "Аня, ты очень-очень классная учительница. Но ты обидела Юрия и так и не уладила этот конфликт".

Анна Аринархова отметила, что соучредитель школы создал среди руководителей заведения мнение, что его интересы равны интересам школы, а при ее увольнении не приняли во внимание ни ее профессиональные навыки, ни уровень знаний учеников. После этой истории женщина несколько недель не спала, а после сидела на транквилизаторах и антидепрессантах.