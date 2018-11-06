Аристократический стиль: в каком образе королева Рания посетила светское мероприятие в Берлине

Жена Абдаллы II награждала канцлера Германии на мероприятии Golden Victoria Honorary Award, состоявшемся в Берлине. Светское событие королева Иордании посетила в стильном платье и идеально подобранных туфлях.

Чувство стиля и изысканность в образах у королевы Иордании не отнимешь. Стильные наряды жены лидера этой страны поражают правильностью выбора. Говорят, она смело может конкурировать с Меланией Трамп или Кейт Мидлтон.

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На торжественное событие королева Рания явилась в изысканном платье российского дизайнера Ulyana Sergeenko. Красно-коричневый оттенок, закрытое декольте, длинный рукав и пояс на талии – платье такого стиля не могло не подчеркнуть изящную фигуру королевы. Подчеркнуть красивые черты лица жены Абдаллы II парикмахеры решили, собрав ее волосы в хвост. На губах королевы была нюдовая помада, поэтому основной акцент был сделан на глазах. Довершили ее образ лаковые туфли на высоком каблуке оттенка марсала от бренда Bottega Veneta.

Стоит добавить, на мероприятии королева Рания награждала немецкого канцлера Ангелу Меркель почетной наградой Golden Victoria Honorary Award за высокие политические достижения.



Королева Рания и Ангела Меркель

Фото: Getty Images