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      Аристократический стиль: в каком образе королева Рания посетила светское мероприятие в Берлине

      92 Читати новину українською
      Королева Рания и Ангела Меркель
      Королева Рания и Ангела Меркель / www.gettyimages.com

      Жена Абдаллы II награждала канцлера Германии на мероприятии Golden Victoria Honorary Award, состоявшемся в Берлине. Светское событие королева Иордании посетила в стильном платье и идеально подобранных туфлях.

      Чувство стиля и изысканность в образах у королевы Иордании не отнимешь. Стильные наряды жены лидера этой страны поражают правильностью выбора. Говорят, она смело может конкурировать с Меланией Трамп или Кейт Мидлтон.

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      На торжественное событие королева Рания явилась в изысканном платье российского дизайнера Ulyana Sergeenko. Красно-коричневый оттенок, закрытое декольте, длинный рукав и пояс на талии – платье такого стиля не могло не подчеркнуть изящную фигуру королевы. Подчеркнуть красивые черты лица жены Абдаллы II парикмахеры решили, собрав ее волосы в хвост. На губах королевы была нюдовая помада, поэтому основной акцент был сделан на глазах. Довершили ее образ лаковые туфли на высоком каблуке оттенка марсала от бренда Bottega Veneta.

       

      Стоит добавить, на мероприятии королева Рания награждала немецкого канцлера Ангелу Меркель почетной наградой Golden Victoria Honorary Award за высокие политические достижения.

      Королева Ранія і Ангела Меркель
      Королева Рания и Ангела Меркель

      Фото: Getty Images

      Теги: LifeStyle Мода Ангела Меркель Королівська сім'я
      Источник: 24 Канал
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