Арктические морозы ударят по Москве: какое тревожное начало зимы ожидает столицу РФ

Климатическая зима в Москве начнется фактически через неделю, и сразу по российской столице ударят арктические морозы и выпадет здесь снег.

Об этом рассказал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает информационное агентство "РИА Новости".

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"На Москву надвигаются арктические морозы. Вечером в среду, 14 ноября, и ночью на четверг, 15 ноября, столицу припорошит двумя-тремя сантиметрами снега. Через неделю начнется метеорологическая зима", - отметил специалист.

По его словам, самым холодным днем грядущей недели станет понедельник.

"В столичном регионе установится практически ясная погода, а в ночные и предутренние часы ударят морозы. В столице, в частности, температура воздуха упадет до 6-8 градусов ниже нуля, а в Подмосковье – до -15-16 градусов. Днем ранее будет около нуля, на три градуса нижч должной климатической нормы", – утверждает синоптик.

Также он отметил, что конец грядущей недели станет переломным днем между сезонами.

"С 19 ноября начнется формирование устойчивого снежного покрова. Среднесуточная температура окажется ниже нулевой отметки. Метеорологическая осень передаст эстафету метеорологической зиме", – подытожил специалист.

Напомним, на следующей неделе в Украине ожидаются морозы, однако они будут небольшими. Кроме того, синоптики прогнозируют минусовую температуру воздуха.