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      Армия Израиля зафиксировала пуск нескольких десятков ракет со стороны Сектора Газа

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      ХАМАС ударил ракетами по Израилю
      ХАМАС ударил ракетами по Израилю / Фото из открытых источников

      Израильские военные заявили, что вечером 25 марта палестинские боевики из Сектора Газа выпустили около 30 ракет по территории Израиля. Комплексы ПРО "Железный купол" перехватили часть из них.

      Отмечается, что подавляющее большинство достигшых территории Израиля ракет взорвалась на открытых территориях.

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      Сообщений о жертвах в результате ракетных обстрелов пока нет.

      Издание The Times of Israel отмечает, что ракеты были выпущены по территории Израиля после того, как ХАМАС объявил о прекращении огня в Секторе Газа.

      Напомним, что утром 25 марта ракета большой дальности попала в жилой дом в израильском поселке Мишмерет. В результате атаки пострадали шесть человек, включая детей.

      После этого Армия обороны Израиля возобновила удары по целям ХАМАС в Секторе Газа. В израильской армии отметили, что во время обстрела был уничтожен офис лидера ХАМАС Исмаила Хания.

      В ответ ХАМАС выпустил ракеты по территории Израиля, на границе Сектора Газа.

      Что такое ХАМАС?Палестинское исламское движение и политическая партия. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в Секторе Газа. Учредителями движения стали радикально настроенные представители ветви "Братьев-мусульман", одной из крупнейших исламских организаций. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.

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      Источник: 24 Канал
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