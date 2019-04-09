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      Армия не собирается становиться на колени перед агрессорами и врагами Украины, – Муженко

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      Муженко предостерег политиков от попыток расколоть армию
      Муженко предостерег политиков от попыток расколоть армию / Фото из открытых источников

      Украинская армия не станет на колени перед врагом – российским агрессором, несмотря на все попытки расколоть и запугать военных за распространение пропаганды.

      Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко предостерег от попытки расколоть армию. Он отметил, что роль ВСУ цинично унижается в сохранении Украины как государства, и это является наибольшей угрозой для национальной безопасности.

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      В последнее время много сомнительных заявлений, угроз политиков и разных невежд относительно военных Вооруженных сил Украины. Используются российские пропагандистские штампы, направленные на запугивание, раздор и раскол в армейской среде,
      – подчеркнул Муженко.

      Он заверил, что будет стоять на защите армии, которая является основным фактором стабильности государства. Также руководитель Генштаба призвал политиков и общество уважать достоинство каждого военного – от солдата до генерала.

      "Мы служим Украинскому народу и не собираемся становиться на колени перед агрессорами и врагами Украины – это основа боевого духа Вооруженных Сил", – подчеркнул он.

      Муженко неоднократно заявлял, что украинские военные каждый год повышают свои способности и способны противостоять агрессии России. Последняя может прибегнуть к диверсиям на передовой Донбасса перед выборами президента Украины.

      Каких успехов достигают бойцы ВСУ на Донбассе?
      Военные ВСУ могут похвастаться успешной ликвидацией вражеских позиций и техники оккупантов на Донбассе. Им удалось уничтожить боевую машину пехоты пророссийских боевиков на Светлодарской дуге. Впоследствии, бойцы ВСУ нанесли мощный удар и ликвидировали укрепленную позицию оккупантов с которой они часто обстреливали силы ОС из пулеметов.

      Кроме того, бойцы уничтожили склад боеприпасов оккупантов, который после удара вспыхнул и сгорел дотла. В результате удара также погибли два боевика.

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      Теги: Виктор Муженко Вооруженные силы Украины Новости Украины Новости политики
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